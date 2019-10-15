«أكسفورد» تستعرض مزايا مصر التنافسية في التكنولوجيا

أجرت "مجموعة أكسفورد للأعمال OBG" الاستشارية العالمية مقابلات مع أربعة شخصيات من قادة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية.

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

ايتيدا

استعرضت أكسفورد خلال مقابلتها مع 4 من قادة قطاع التكنولوجيا الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار والعوامل التي أدت إلى جذب العديد من الشركات العالمية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وناقش كلاً من ألكسندر فرومان-كورتيل، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وفرانسيه وودورث، نائب رئيس مركز شركة أورانج بيزنس سيرفيسيز بمصر، وريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وأحمد أسامة، مدير الابتكار بمركز تميز شركة “دل تكنولوجيز” بمصر، العديد من المزايا التنافسية للقطاع في مصر.

ووافق المشاركون في المقابلات التي تم ترتيبها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتم عرضها على المنصة الدولية لمجموعة أوكسفورد للأعمال، على أن هناك اتجاه قومي قوي لبناء قدرات الشباب المصري من خلال تزويدهم بالمؤهلات والمهارات المطلوبة التي تجعلهم أحد ركائز تنمية وتطوير الصناعة.وقال