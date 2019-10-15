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«أكسفورد» تستعرض مزايا مصر التنافسية في التكنولوجيا

أجرت "مجموعة أكسفورد للأعمال OBG" الاستشارية العالمية مقابلات مع أربعة شخصيات من قادة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية.
تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ايتيدا
ايتيدا
استعرضت أكسفورد خلال مقابلتها مع 4 من قادة قطاع التكنولوجيا الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار والعوامل التي أدت إلى جذب العديد من الشركات العالمية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وناقش كلاً من ألكسندر فرومان-كورتيل، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وفرانسيه وودورث، نائب رئيس مركز شركة أورانج بيزنس سيرفيسيز بمصر، وريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وأحمد أسامة، مدير الابتكار بمركز تميز شركة “دل تكنولوجيز” بمصر، العديد من المزايا التنافسية للقطاع في مصر.
ووافق المشاركون في المقابلات التي تم ترتيبها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتم عرضها على المنصة الدولية لمجموعة أوكسفورد للأعمال، على أن هناك اتجاه قومي قوي لبناء قدرات الشباب المصري من خلال تزويدهم بالمؤهلات والمهارات المطلوبة التي تجعلهم أحد ركائز تنمية وتطوير الصناعة.وقال
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بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
بطاقة-ميزة

المالية تعلن توافر كروت ميزة مجانا في 5 بنوك

كشفت وزارة المالية عن إتاحة إصدار كارت ميزة مجانا حتى 1 نوفمبر المقبل، من بنوك (الأهلى – القاهرة – مصر – التجارى الدولى –الزراعى المصرى). وقد وصل عملاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" الى مليون عميل، ضمن استراتيجية مصر لتطوير القطاع المصرفي والتحول للنظام الرقمي في مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة والتي تأتي ضمن سياسات الشمول المالي، وقد بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان تنفذ 1016 مصنعاً بـ«العاشر» بـ3 مليار جنيه

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 متر مربع. موضحًا أن عدد المصانع المُنتجة بالمدينة 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك.. وCIB أقل سعر

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الثلاثاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
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بعد استثمار 50 مليار جنيه.. اتصالات مصر تكشف مستقبل التكنولوجيا

كشف المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن حجم استثمارات الشركة تجاوز 50 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات الشركة في العام الجاري نحو 4.5 مليار جنيه، موضحًا أن تكنولوجيا الجيل الرابع ما زالت تتمتع بفرص نمو عالية الفترة المقبلة. وأضاف متولي أن أكثر من 50% من عملاء اتصالات مصر المستخدمين لخدمات نقل البيانات يعتمدون على تكنولوجيا الجيل الرابع، الذي يقدم سرعات أعلى من الجيل الثالث. وقال متولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، في الإمارات على هامش معرض جيتكس دبي، إن عدد محطات الجيل الرابع تتجاوز 5 آلاف محطة بشركة اتصالات مصر.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسؤولي عدد من الجهات ذات الصلة.
مدارس التعليم الفني

التعليم: مناهج جديدة بالمدارس الفنية

قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة عاكفة حاليا على إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني عن طريق تحديث المناهج القائمة لتكون مبنية على اكتساب الجدارات المهنية، بدلا من التركيز على المعارف فقط، والتفاعل مع الصناعات المعنية في تصميم البرامج وتقييم مدى اكتساب الطلاب للجدارات، جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، خلال احتفالية تكريم الشركة المصرية للاتصالات WE للطلاب والخريجين المتميزين من المدارس والمعاهد الفنية والصناعية الذين أكملوا فترة تدريبهم الصيفية بالشركة في أنشطة وخدمات فنية يحتاجها سوق الاتصالات.
Ext. Hackathon Group

بجوائز 210 ألف جنيه.. هاكاثون فودافون يدعم المبتكرين

كشف عماد الأزهري، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في شركة فودافون مصر، عن تقدم 230 رائد أعمال للمشاركة في مسابقة هاكاثون الابتكار لرعاية الأفكار الإبداعية التي تنظمها الشركة، واختيار 44 منهم وتأهلت 10 أفكار للنهائيات، وقال الأزهري خلال الحفل الختامي للمسابقة الذي نظمته الشركة، إن المسابقة تتيح ابتكار حلول إبداعية تخدم المجتمع قابلة للتطبيق باستخدام التكنولوجيا في عدة قطاعات، منها الصحة والبيئة والتعليم والسياحة والنقل، وتضم قائمة المتقدمين طلاب في الجامعات وغيرهم من مختلف المحافظات.
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