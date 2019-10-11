فودافون تزرع مليون شجرة وتدعم أبحاث الزراعة الذكية

تحرير:أحمد البرماوي ١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

توقيع بروتوكول زراعة مليون شجرة

وقعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مع شركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء" بهدف زراعة أكثر من مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات بأيدي طلاب الكلية والفنيين وإشراف الأساتذة، وباستخدام تكنولوجيا الزراعة الذكية وبتمويل من شركة فودافون، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والكسندر فرومان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون، وبحضور الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بالجامعة وأساتذة الكلية ومحمد حلمى نوار أستاذ الاجتماع الريفي المتفرغ بكلية زراعة جامعة القاهرة.

وحضر توقيع البروتوكول من شركة فودافون مصر عماد الأزهري رئيس قطاع التخطيط وتطوير الأعمال وأيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، وأسامة سعيد رئيس القطاع التكنولوجيا ونهى سعد رئيس قسم العلاقات الخارجية والإعلام ومهيرة حسن رئيس قسم التنمية المستدامة وأمين عام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع. وأوضح