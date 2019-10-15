نجم سان جيرمان يكشف كواليس مفاوضاته مع برشلونة

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

ماركو فيراتي

كشف الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على ارتباطه سابقًا بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية. وقال فيراتي: "الانتقال إلى برشلونة في 2016؟ لقد عرضوا علي شيئًا مختلفًا، ولقد فكرت في الأمر وأعتقد أنه من الطبيعي التفكير فيه لبعض اللحظات". وأضاف لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان: "حياتي الشخصية والخروج كثيرًا؟ كل لاعب كرة قدم هو شخص طبيعي مثل الآخرين، فلا نفعل أي شيء مختلف، ويمكنني الخروج مثل أي شخص آخر، وأقوم بذلك إذا كان لدي يوم إجازة".

وواصل ماركو فيراتي: "هناك لحظة صنعت اللغط بشأن خروجي، وذلك عندما تم التعرف علي، ثم قيل إن ماركو فيراتي يخرج كل ليلة. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق". وكان فيراتي رفض الانتقال إلى برشلونة، قبل أن يجدد عقده بعد ذلك مع سان جيرمان، ويتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 12 مليون يورو، وسيمتد العقد الجديد حتى صيف 2024. وفي

وواصل ماركو فيراتي: "هناك لحظة صنعت اللغط بشأن خروجي، وذلك عندما تم التعرف علي، ثم قيل إن ماركو فيراتي يخرج كل ليلة. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق".

وكان فيراتي رفض الانتقال إلى برشلونة، قبل أن يجدد عقده بعد ذلك مع سان جيرمان، ويتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 12 مليون يورو، وسيمتد العقد الجديد حتى صيف 2024.

وفي سبتمبر الماضي، كشف كالتشيو ميركاتو، عن تطور جديد في المفاوضات بين باريس سان جيرمان ونجمه ماركو فيراتي، لإقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد.

وأوضح الموقع الإيطالي أن سان جيرمان أغرى فيراتي بالحصول على شارة القيادة في الموسم المقبل، عقب انتهاء عقد تياجو سيلفا في صيف عام 2020.

وانضم فيراتي إلى سان جيرمان عام 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، وشارك مع النادي الباريسي في 282 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 9 أهداف وقدم 47 تمريرة حاسمة.