رياضة

نجم سان جيرمان يكشف كواليس مفاوضاته مع برشلونة

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
ماركو فيراتي
ماركو فيراتي
كشف الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على ارتباطه سابقًا بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية. وقال فيراتي: "الانتقال إلى برشلونة في 2016؟ لقد عرضوا علي شيئًا مختلفًا، ولقد فكرت في الأمر وأعتقد أنه من الطبيعي التفكير فيه لبعض اللحظات". وأضاف لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان: "حياتي الشخصية والخروج كثيرًا؟ كل لاعب كرة قدم هو شخص طبيعي مثل الآخرين، فلا نفعل أي شيء مختلف، ويمكنني الخروج مثل أي شخص آخر، وأقوم بذلك إذا كان لدي يوم إجازة".
وواصل ماركو فيراتي: "هناك لحظة صنعت اللغط بشأن خروجي، وذلك عندما تم التعرف علي، ثم قيل إن ماركو فيراتي يخرج كل ليلة. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق". وكان فيراتي رفض الانتقال إلى برشلونة، قبل أن يجدد عقده بعد ذلك مع سان جيرمان، ويتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 12 مليون يورو، وسيمتد العقد الجديد حتى صيف 2024. وفي
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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، ستقام في موعدها حتى الآن ولم يتم أي تعديل على موعدها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى كما تردد، حيث كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حتى الآن... مباراة القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".
ألبيرت كارتير

ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
مران الزمالك

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.
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نيمار‎ (2)

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة، بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمدة شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري في سنغافورة مساء أمس الأحد، وشارك اللاعب أساسيًّا في التشكيل الأساسي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الثانية عشرة، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وأفاد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين أن نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.
نيمار ‎ (3)

بعد جلسة الصلح.. برشلونة يرفض عرض نيمار لهذا السبب

كشف تقرير صحفي إسبانى عن سر رفض إدارة برشلونة الإسبانى العرض الذى قدمه الدولى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لإنهاء الأزمة المتعلقة بالقضية بين الطرفين. ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرا لها اليوم السبت، جاء فيه أنه تم عقد جلسة صلح بين محامى نيمار وممثلي برشلونة، لكنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهم. وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.
ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
ليونيل ميسي (4)

ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد لهذا السبب

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن مفاجأة بشأن البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي إلى صفوف العملاق الكتالوني، صيف العام الجاري. وقال قائد برشلونة، في حوار مع راديو كتالونيا: "بأمانة، اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة أنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنه كان يبحث بجدية عن التغيير، كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".
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