صدمة.. نجم إنتر ميلان يغيب عن الملاعب 3 أشهر

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

أليكسيس سانشيز

أكد رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، أن أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء فترة المعسكر الدولي. وأُصيب سانشيز، في الشوط الثاني من مباراة تشيلي الودية مع كولومبيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي في أليكانتي، واستُبدل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، وقال الاتحاد التشيلي إن اللاعب تعرض لخلع في أوتار كاحله الأيسر، لكن "رويدا" صرح منذ ذلك الحين بأن اللاعب قد لا يعود إلى المباريات حتى العام الجديد إذا قرر إنتر مواصلة علاجه بالجراحة.

وقال مدرب منتخب تشيلي: "سانشيز لن يكون متاحًا لمباراة غينيا، وإذا خضع لعملية جراحية مع إنتر، سيبتعد لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، إنه لأمر مخزٍ، لقد بدأ اللعب مع ناديه، وسجل هدفين ولعب في دوري أبطال أوروبا". وواصل رينالدو رويدا: "يجب أن ننتظر، ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة لأننا سنعلم ما الذي