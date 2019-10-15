رياضة

صدمة.. نجم إنتر ميلان يغيب عن الملاعب 3 أشهر

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
أكد رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، أن أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء فترة المعسكر الدولي. وأُصيب سانشيز، في الشوط الثاني من مباراة تشيلي الودية مع كولومبيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي في أليكانتي، واستُبدل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، وقال الاتحاد التشيلي إن اللاعب تعرض لخلع في أوتار كاحله الأيسر، لكن "رويدا" صرح منذ ذلك الحين بأن اللاعب قد لا يعود إلى المباريات حتى العام الجديد إذا قرر إنتر مواصلة علاجه بالجراحة.
وقال مدرب منتخب تشيلي: "سانشيز لن يكون متاحًا لمباراة غينيا، وإذا خضع لعملية جراحية مع إنتر، سيبتعد لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، إنه لأمر مخزٍ، لقد بدأ اللعب مع ناديه، وسجل هدفين ولعب في دوري أبطال أوروبا". وواصل رينالدو رويدا: "يجب أن ننتظر، ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة لأننا سنعلم ما الذي
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ساوثجيت مستاء من عنصرية الجماهير البلغارية

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن استيائه الشديد من الهتافات العنصرية التي واجهها لاعبو الأسود الثلاثة، في فوزهم أمس الإثنين على بلغاريا بسداسية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، واصفًا تلك الهتافات بالأمر غير المقبول، خاصة أنها تسببت في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعدما أبدى لاعبو المنتخب الإنجليزي استياءهم من تلك الهتافات، وقال ساوثجيت: "نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا".
جيروم-بواتينج

الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.
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الغندور: لم أطلب تأجيل القمة.. وأثق في حكام بلادي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إنه سيستعين بطاقم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه الزمالك يوم السبت إذا تعذر استقدام حكام أجانب. ورغم ما تردد في الساعات الأخيرة عن تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية فإن الغندور يواصل اتصالاته بالاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي لإدارة المباراة. وقال جمال الغندور: "ليس صحيحا أنني طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بداعي انشغال حكام أوروبا يومي السبت والأحد في المسابقات الأوروبية، وخاطبت كل الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم دولي على قدر أهمية المباراة لكنني حتى هذه الساعة لم أتلق أي رد".
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تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أرسنال

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
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«سولسكاير VS إيمري» = 10 أهداف في 4 مواجهات

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
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بالأرقام.. ماذا قدم سولسكاير أمام أرسنال؟

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
إيمري (2)

أرقام من مواجهات إيمري أمام مانشستر يونايتد

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولى جونار سولسكاير، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 9 نقاط، وفي المقابل يدخل أرسنال المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
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