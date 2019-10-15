العراق: إصلاح المنظومة الانتخابية استحقاق وطني عاجل

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

برهم صالح_الرئيس العراقي

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو «استحقاق وطني عاجل»، مشيرا إلى أن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.

وأضاف البيان، أن الرئيس العراقي شدد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف لتأمين فرصة مضمونة للعراقيين للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب.وشدد صالح على أن الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي على اختلاف