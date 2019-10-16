«التهاب السحايا».. ينتقل من العطس وله 3 أشكال ضارة

يجب البحث عن طرق للوقاية من التهاب السحايا، لحماية أطفالك أولًا، مع الحرص على تناول المصل الموصى به من قبَل الأطباء، والابتعاد عن المرضى، لأنه ينتقل من خلال العطس والسعال

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

التهاب السحايا

من أكثر الأمراض الشائعة، التي يسهل انتقالها أيضًا، العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وقد يأتي في مقدمة هذه الأمراض "التهاب السحايا"، وهو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي المخ والنخاع الشوكي؛ لذا يجب عدم الاستهانة بها على الإطلاق، لأنها لا تنتقل بين الكبار فقط، بل تنتقل بين الأطفال في المدارس والأماكن المزدحمة، كما توجد عدة أنواع لها، بما في ذلك البكتيرية والفيروسية والفطريات؛ لذا يجب التعرف على الأعراض وأسباب هذا المرض، لتوفير وقاية كاملة. وذلك نقلا عن "webmd".

قبل الحديث عن أسباب الإصابة بهذا المرض، دعنا أولًا نتعرف على أنواع التهاب السحايا، التي يمكن أن تصيبك: 1- التهاب السحايا الجرثومي: يعد من أكثر الأنواع التي تهدد الحياة، كما أنه ينتشر بين الأشخاص عندما يكونون على اتصال وثيق مع بعضهم بعضا، ستحتاج أنت وطفلك إلى مساعدة طبية على الفور عند الإصابة بهذا النوع