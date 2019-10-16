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«التهاب السحايا».. ينتقل من العطس وله 3 أشكال ضارة

يجب البحث عن طرق للوقاية من التهاب السحايا، لحماية أطفالك أولًا، مع الحرص على تناول المصل الموصى به من قبَل الأطباء، والابتعاد عن المرضى، لأنه ينتقل من خلال العطس والسعال
تحرير:إسراء سليمان ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
التهاب السحايا
التهاب السحايا
من أكثر الأمراض الشائعة، التي يسهل انتقالها أيضًا، العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وقد يأتي في مقدمة هذه الأمراض "التهاب السحايا"، وهو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي المخ والنخاع الشوكي؛ لذا يجب عدم الاستهانة بها على الإطلاق، لأنها لا تنتقل بين الكبار فقط، بل تنتقل بين الأطفال في المدارس والأماكن المزدحمة، كما توجد عدة أنواع لها، بما في ذلك البكتيرية والفيروسية والفطريات؛ لذا يجب التعرف على الأعراض وأسباب هذا المرض، لتوفير وقاية كاملة. وذلك نقلا عن "webmd".
قبل الحديث عن أسباب الإصابة بهذا المرض، دعنا أولًا نتعرف على أنواع التهاب السحايا، التي يمكن أن تصيبك: 1- التهاب السحايا الجرثومي: يعد من أكثر الأنواع التي تهدد الحياة، كما أنه ينتشر بين الأشخاص عندما يكونون على اتصال وثيق مع بعضهم بعضا، ستحتاج أنت وطفلك إلى مساعدة طبية على الفور عند الإصابة بهذا النوع
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فقدان-شهية-الاطفال

«فقدان الشهية».. اقضِ على الديدان بداخل أمعاء طفلك

بعد دخول المدارس، فإن صحة الأطفال الأهم، إذ يجب ضمان بيئة سليمة وحياة أفضل، كما أن هناك عددا من العوامل التي تلعب دورها عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل، ويمكن أن تكون مهمة معقدة في بعض الأحيان. الديدان في الأمعاء والمعدة من المشكلات التي يواجهها الأطفال في أثناء نموهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى البيئة غير النظيفة التي تؤثر سلبًا فى صحة الطفل ونموّه، وللتخلص من هذه الديدان، على الطفل استخدام الدواء لإزالة الإصابة بالديدان في الأمعاء. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
السكتات-الدماغية

تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية بتناول هذه الأطعمة

السكتات الدماغية من أكثر الأمراض المنتشرة، تتمثل العوامل المؤدية إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدم، إضافة إلى مرض السكري، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، كما إن عدم انتظام ضربات القلب والتدخين والسمنة الزائدة، تؤدي جميعها إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وللوقاية عليك بتناول أطعمة محددة، على سبيل المثال الأفوكادو والسبانخ والمكسرات، بما في ذلك اللوز، والتوابل والكزبرة والكمون وبذور الخردل، والسبانخ، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
الإسهال-والنوم

عليك حماية الغدة الكظرية من التعب.. قلل السكريات

متلازمة قصور الغدة الكظرية أكثر انتشارًا مما قد تتصور، كما أن غدد الغدة الكظرية لا تحظى في كثير من الأحيان بالاهتمام، فهذه الغدد ذات الطبقات الصغيرة توجد فوق كليتيك. تلك الغدد الصغيرة مهمة خاصة لهرمونات التوتر والإجهاد (هرمون الإستروجين والتستوستيرون)، حيث ينتج جوهر الغدة الكظرية المسمى بـ"النخاع" نواقل عصبية تتلقى مدخلات من الدماغ وتطلق هرمونات حتى تتفاعل. دفع الأدرينالين والنورادرين الجسم إلى العمل (قتال / هروب / تجميد) ، وزيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم.
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