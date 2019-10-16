«التهاب السحايا».. ينتقل من العطس وله 3 أشكال ضارة

يجب البحث عن طرق للوقاية من التهاب السحايا، لحماية أطفالك أولًا، مع الحرص على تناول المصل الموصى به من قبَل الأطباء، والابتعاد عن المرضى، لأنه ينتقل من خلال العطس والسعال
من أكثر الأمراض الشائعة، التي يسهل انتقالها أيضًا، العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وقد يأتي في مقدمة هذه الأمراض "التهاب السحايا"، وهو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي المخ والنخاع الشوكي؛ لذا يجب عدم الاستهانة بها على الإطلاق، لأنها لا تنتقل بين الكبار فقط، بل تنتقل بين الأطفال في المدارس والأماكن المزدحمة، كما توجد عدة أنواع لها، بما في ذلك البكتيرية والفيروسية والفطريات؛ لذا يجب التعرف على الأعراض وأسباب هذا المرض، لتوفير وقاية كاملة. وذلك نقلا عن "webmd".
قبل الحديث عن أسباب الإصابة بهذا المرض، دعنا أولًا نتعرف على أنواع التهاب السحايا، التي يمكن أن تصيبك:
1- التهاب السحايا الجرثومي: يعد من أكثر الأنواع التي تهدد الحياة، كما أنه ينتشر بين الأشخاص عندما يكونون على اتصال وثيق مع بعضهم بعضا، ستحتاج أنت وطفلك إلى مساعدة طبية على الفور عند الإصابة بهذا النوع
قبل الحديث عن أسباب الإصابة بهذا المرض، دعنا أولًا نتعرف على أنواع التهاب السحايا، التي يمكن أن تصيبك:
1- التهاب السحايا الجرثومي: يعد من أكثر الأنواع التي تهدد الحياة، كما أنه ينتشر بين الأشخاص عندما يكونون على اتصال وثيق مع بعضهم بعضا، ستحتاج أنت وطفلك إلى مساعدة طبية على الفور عند الإصابة بهذا النوع من الالتهاب، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف في الدماغ دون تناول علاج، وإضافة إلى ذلك، يحدث نتيجة أنواع مختلفة من البكتيريا، وتعد شائعة بشكل كبير للإصابة بهذا المرض:
العقدية الرئوية (المكورات الرئوية)
المكورات السحائية
بكتيريا الليستيريا (عند كبار السن، أو النساء الحوامل، أو من يعانون من مشكلات في جهاز المناعة)
2- التهاب السحايا الفيروسي: يكون أقل حدة، ومعظم الأشخاص يتعافون تمامًا دون علاج.
3- التهاب السحايا الفطري: هو شكل نادر من المرض، ويحدث عادةً للأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي.
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ما الأعراض الشائعة لالتهاب السحايا؟
أعراض التهاب السحايا الجرثومي قد تتطور في خلال ساعات، وقد تظهر أيضًا أعراض التهاب السحايا الفيروسي بسرعة أو على مدار عدة أيام. إضافة إلى ذلك، الحمى والصداع الشديد وتصلب الرقبة هي الأعراض المميزة لالتهاب السحايا بشكل عام، وفي ما يلي أعراض أخرى تظهر على المريض عند الإصابة:
القيء والغثيان
الارتباك
النعاس أو الخمول
حساسية من الضوء الساطع
ضعف الشهية
أما بالنسبة للأعراض الأكثر حدة، فتشمل النوبات والغيبوبة. ما سبق هو أعراض التهاب السحايا عند البالغين، أما بالنسبة للأطفال الرضع، فتتمثل الأعراض في الحمى والتهيج وسوء التغذية، إضافة إلى الخمول.
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ما أسباب التهاب السحايا؟
كل نوع من أنواع التهاب السحايا له سبب مختلف، لكنه في النهاية يؤدي إلى نفس النتيجة، حيث تنتشر بكتيريا أو فطر أو فيروس أو طفيل عبر مجرى الدم حتى يصل إلى الدماغ أو الحبل الشوكي، وبعد ذلك تنتشر العدوى في السوائل حول أجزاء الجسم الحيوية، وتبدأ فى التطور إلى إصابة أكثر خطورة.
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كيف ينتشر التهاب السحايا؟
يمكن أن تنتشر الفيروسات والبكتيريا التي تسبب التهاب السحايا من خلال:
العطس
السعال
التقبيل
مشاركة الأطباق وأدوات المائدة وفرشاة الأسنان
من الأكثر عرضة للخطر؟
يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب السحايا، لكنه شائع بشكل كبير عند:
الرضع والأطفال الصغار
المراهقين والشباب
كبار السن
المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يخضعون للعلاج الكيميائي، يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالتهاب السحايا عن طريق التأكد من جميع اللقاحات التي يتم تناولها.
لذا يجب البحث عن طرق للوقاية، لحماية أطفالك أولًا، مع الحرص على تناول المصل الموصى به من قبل الأطباء، والابتعاد عن المرضى؛ لأن هذه النوعية من الأمراض مثلما ذكرنا مسبقا تنتقل من خلال العطس.
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