جوميا تتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني بـ«JumiaPay»

توفر JumiaPay حلول سهلة وآمنة لإجراء التحويلات المالية الإلكترونية بسهولة عبر موقع جوميا، مع التخطيط لإضافة المزيد من الخدمات المالية بالمستقبل

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

هشام صفوت

تعتبر المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية هي حجر الزاوية لمستقبل الاقتصاد العالمي والمحلي أيضاً، وانطلاقاً من أهمية السوق المصرية لدى جوميا و تتويجاً للنجاحات التي حققتها على مدار السنوات الماضية، أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز JMIA عن اختيارها للسوق المصرية مركز لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية لتقديم خدمات رائدة لعملاء الشركة انطلاقا من مصر، حيث تعكس هذه الخطوة إيمان جوميا بأهمية السوق المصرية من خلال زيادة استثماراتها في هذا المركز الجديد الذي يعد الأول من نوعه في مصر.

وسيضم المركز فريق عمل تقني من مهندسين سوف يتم تعيينهم و تدريبهم على أعلى مستوى احترافي بهدف مواكبة التوسعات التي تقوم بها جوميا عبر خدمة JumiaPay، ويعكس المركز أهمية مصر كسوق ناشئ في مجال التجارة الإلكترونية بالنسبة لجوميا العالمية بالإضافة إلى ثقتها في الخريجين المصريين من المطورين و المهندسين، حيث