القبض على 36 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

حملة أمنية

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 38 متهما بينهم 36 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة وحالتي تعاطٍ بمضبوطات (2850 جرام حشيش

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 38 متهما بينهم 36 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة وحالتي تعاطٍ بمضبوطات (2850 جرام حشيش – 469 قرص مخدر – 300 جرام أستروكس – 169 جرام هيروين – 50 جرام شادو)



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 12 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 10 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجة عيار 9مم، وبندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم و19 طلقة مختلفة الأعيرة.







