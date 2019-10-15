جريمة

القبض على 36 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
حملة أمنية
حملة أمنية
استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 38 متهما بينهم 36 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة وحالتي تعاطٍ بمضبوطات (2850 جرام حشيش
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دقيق (2)

مباحث التموين تتصدى لمهربي دقيق الغلابة في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

تأجيل محاكمة متهمي «حادث محطة مصر» لـ 10 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا بالإهمال والإخلال الجسيم فى عملهم، مما تسبب فى وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، وهم سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط.، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات، والاستعداد دفاع المتهمين للمرافعة، وإحضار صورة رسمية من لائحة التشغيل الرسمية بهيئة السكة الحديد طلبها فريق الدفاع.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

السجن 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العجوزة»

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة"، المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر وتعطيل حركة المرور ووسائل النقل العام، وإثارة الفوضى والعنف، والتعدي على قوات الأمن والاشتباك معهم، والتسبب فى ترويع المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.
حبل-مشنقة

مكالمة تليفون تفضح جريمة «قابيل وهابيل المرج»

«مات من المخدرات، وأدي الهباب اللى كان بياخده وقضى عليه» عبارتان برر بهما تاجر فاكهة مصرع شقيقه الأكبر، مقدمًا إلى الأطباء فى مستشفى المرج شريطين من عقاري "كالم نايت، وكلوزابكس" المخدرين، وقع طبيب الكشف الصحي الفحص لجثمان المتوفى "خالد. ع"، ولم يستبعد الفحص الظاهري الوفاة بسبب تعاطي المخدرات، لكن التقرير أشار إلى وجود سحجات حول عنق المتوفى، وأخطرت المستشفى قسم الشرطة بالموقف كاملا، فما كان من رجال المباحث إلا التدقيق فى حديث شقيق المتوفى حتى تضاربت أقواله وتناقضت مع فحص رجال المباحث بما كشف عن جريمة قتل "كريم" لشقيقه الأكبر.
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حملة-امنية

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تطارد تجار الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط 42 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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