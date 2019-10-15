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وزير الدفاع اللبناني: فرق إطفاء تتوجه إلى بيروت لإخماد الحرائق

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
حرائق لبنان_أرشيفية
حرائق لبنان_أرشيفية
أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن طائرتين يونانيتين متخصصتين في إخماد الحرائق، من طراز الحمولة الكبيرة، في طريقهما حاليا نحو لبنان للمساهمة في إخماد الحرائق المشتعلة التي اجتاحت مناطق متعددة من البلاد، مشيرًا في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن اليونان أرسلت أيضا عربتي إطفاء و 30 عنصرا متخصصا في مكافحة الحرائق على متن طائرة عملاقة من طراز سي 130، مضيفًا أن طائرتين أردنيتين ستتوجهان أيضا إلى مطار بيروت للمساهمة في عمليات إخماد الحرائق، ولفت إلى أن الطائرتين القبرصيتين اللتين تساهمان منذ الأمس في إخماد الحرائق، لا تحملان الدولة اللبنانية أية تكلفة مالية سوى تزويدهما بالوقود والمياه للإطفاء.
من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبناني أن قوات حفظ السلام الأممية العاملة في منطقة الجنوب (يونيفيل) قد وضعت بتصرف الجيش صهريجي مياه كبيرين للمساهمة في إخماد الحرائق، مشيرا إلى أنه تم وضع الصهريجين بعهدة فرق الدفاع المدني التي تعمل على مكافحة النيران والحد من انتشارها.كما حذر الجيش اللبناني جميع المواطنين،
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تُجبر مواطنا على هدم منزله بيده بالقدس

هدم مواطن مقدسي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من بنايته السكنية في قرية صور باهر جنوب القدس، بحجة "قربها من الشارع الأمني" المقام على أراضي الأهالي في البلدة. وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة الدفاع عن أراضي حي وادي الحمص في صور باهر أن البناية تقع في منطقة (A) وتم بناؤها وفق تراخيص البناء من السّلطة الفلسطينيّة، إلا أن الحاكم العسكري الإسرائيلي أصدر قرارا بهدمها بحجة "قربها من الشارع الأمني"، وصادقت على القرار المحكمة الإسرائيلية "العليا".
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في رابع رسائلها.. حملة «جنة» تكشف طرق تهذيب الأطفال

أطلق المركز الإعلامي للأزهر، تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رابع رسائل حملة «جنة»، لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتتناول الرسالة الرابعة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية للأطفال وهو الاحتياج للتهذيب، إذ يُبين الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بالأزهر، أن تلبية احتياج الأطفال للتهذيب، والذي يقصد به تعديل مسار سلوك الأطفال إلي الاتجاه الصحيح، وإعداده إعدادا جيدا، خاصة أن فترة طفولة الإنسان هي الأطول بين فترة طفولة الكائنات الحية، لذا يجب الاهتمام بها لبناء إنسان لديه القدرة علي التصرف بشكل مناسب تجاه المواقف التي يتعرض لها.
قوات-سوريا-الديمقراطية (3)

سوريا:مقتل 75 مدنيا منذ بدء العملية العسكرية التركية

قال ماريفان كاميشلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن ما لا يقل عن 75 مدنيا قُتلوا، بينما أصيب أكثر من 450 آخرين، منذ إطلاق عملية تركيا العسكرية، الأربعاء الماضي في شمال سوريا، مضيفًا أن 20 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما امتنع عن ذكر إجمالي عدد القتلى بين قواته، لاعتبارات عسكرية، موضحًا أن الاشتباكات العنيفة كانت مستمرة، الثلاثاء، حول مدينة رأس العين، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف من قبل الجيش التركي ووكلائه المحليين، مؤكدًا أن المقاتلين الأكراد "تمكنوا من صد هجوم" على المدينة ليلة الاثنين.
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العراق: إصلاح المنظومة الانتخابية استحقاق وطني عاجل

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو «استحقاق وطني عاجل»، مشيرا إلى أن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
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سعد الحريري

16 مليون دولار.. هدايا الحريري لعارضة جنوب إفريقية

يبدو أن الأزمات مستمرة في ملاحقة لبنان، فبعد أزمتها السياسية الأخيرة عقب الانتخابات، يواجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أزمة أخرى كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أبعادها. حيث كشفت وثائق محكمة جنوب إفريقية حصلت عليها الصحيفة تقديم رئيس وزراء لبنان أكثر من 16 مليون دولار، لعارضة أزياء جنوب إفريقية، قالت إن بينهما علاقة رومانسية بعد أن التقيا في منتجع فاخر في سيشيل. ولم يكن الحريري في منصبه عندما أرسل الأموال منذ 2013، ولا يبدو أن التحويل قد انتهك أي قوانين في لبنان أو جنوب إفريقيا، لكن الكشف عن القضية يأتي خلال فترة صعبة للحريري.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا: حزب الله حرم من أموال طائلة بفضل العقوبات

قال مساعد وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي: إنه "لم يأت بلائحة جديدة لإدراج مصارف لبنانية على لائحة العقوبات الأمريكية خلال زيارته الحالية للبنان والتي تستمر يومين". وأشار بيلينغسلي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تابع مع المسؤولين اللبنانيين ملف "جمّال ترست بنك"، وكيفية التعامل مع ملف العقوبات على حزب الله. وتابع: "العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه".
غزة (1)

79 مصابا واختناقات.. الاحتلال يمطر الفلسطينيين بالرصاص

أصيب 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية اطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مئات الشبان الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات شرق قطاع غزة للمشاركة في المسيرات.
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إسرائيل تتحرك عسكريا على الحدود مع لبنان

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تكثيف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب الضربة الأخيرة التي تلقاها من "حزب الله اللبناني". وقامت دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة، بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال العديسة والمطلة الحدودية، وفقا لـ"وكالة النشرة اللبنانية". وأشارت الوكالة إلى أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود.
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