وزير الدفاع اللبناني: فرق إطفاء تتوجه إلى بيروت لإخماد الحرائق

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

حرائق لبنان_أرشيفية

أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن طائرتين يونانيتين متخصصتين في إخماد الحرائق، من طراز الحمولة الكبيرة، في طريقهما حاليا نحو لبنان للمساهمة في إخماد الحرائق المشتعلة التي اجتاحت مناطق متعددة من البلاد، مشيرًا في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن اليونان أرسلت أيضا عربتي إطفاء و 30 عنصرا متخصصا في مكافحة الحرائق على متن طائرة عملاقة من طراز سي 130، مضيفًا أن طائرتين أردنيتين ستتوجهان أيضا إلى مطار بيروت للمساهمة في عمليات إخماد الحرائق، ولفت إلى أن الطائرتين القبرصيتين اللتين تساهمان منذ الأمس في إخماد الحرائق، لا تحملان الدولة اللبنانية أية تكلفة مالية سوى تزويدهما بالوقود والمياه للإطفاء.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبناني أن قوات حفظ السلام الأممية العاملة في منطقة الجنوب (يونيفيل) قد وضعت بتصرف الجيش صهريجي مياه كبيرين للمساهمة في إخماد الحرائق، مشيرا إلى أنه تم وضع الصهريجين بعهدة فرق الدفاع المدني التي تعمل على مكافحة النيران والحد من انتشارها.كما حذر الجيش اللبناني جميع المواطنين،