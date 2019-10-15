سوريا:مقتل 75 مدنيا منذ بدء العملية العسكرية التركية

تحرير:وكالات ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

قوات سوريا الديمقراطية

قال ماريفان كاميشلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن ما لا يقل عن 75 مدنيا قُتلوا، بينما أصيب أكثر من 450 آخرين، منذ إطلاق عملية تركيا العسكرية، الأربعاء الماضي في شمال سوريا، مضيفًا أن 20 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما امتنع عن ذكر إجمالي عدد القتلى بين قواته، لاعتبارات عسكرية، موضحًا أن الاشتباكات العنيفة كانت مستمرة، الثلاثاء، حول مدينة رأس العين، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف من قبل الجيش التركي ووكلائه المحليين، مؤكدًا أن المقاتلين الأكراد "تمكنوا من صد هجوم" على المدينة ليلة الاثنين.

وأضاف كاميشلو، أن الجماعات المدعومة من تركيا، استهدفت نقاط التفتيش التابعة لمجلس منبج العسكري بالقرب من مدينة منبج، مدعيا أن القوات الكردية "تمكنت من صد الهجوم" لكن القصف استمر في قرية العيسيلة القريبة من المدينة، وفقًا لما ذكرته الـcnn.وكان الجيش السوري، قد تقدم أمس الإثنين، نحو الحدود التركية، حيث