كيف تحمي نفسك من الإصابة بالالتهاب السحائي؟

الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من التهاب السحايا هي التطعيم ضد المرض، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد التهاب السحايا في سن 11 أو 12 عاما
الأنسجة التي تسمى السحايا تشكل درعا واقيا فوق عقلك والحبل الشوكي، ولكن عندما تهاجم البكتيريا أو الفيروسات تلك الأنسجة، يحدث التهاب السحايا، ويكون الشكل الفيروسي للمرض عادةً أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي.
يمكن أن يتسبب التهاب السحايا الجرثومي في فقدان السمع وتلف الدماغ وإعاقات أخرى وحتى الموت، وقد تنتقل العدوى عن طريق التقبيل أو استخدام أدوات شخصية؛ لذا في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب ذلك، وفقا لما ذكره موقع Everyday Health.
الحصول على لقاح
الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من التهاب السحايا هي التطعيم ضد المرض، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد التهاب السحايا في سن 11 أو 12 عاما، والمرة الثانية في سن من 16 إلى 18.
لديك زيادة خطر الإصابة بالتهاب السحايا بين سن 16 و21 سنة، وعندما تعيش في أماكن قريبة
الحصول على لقاح
الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من التهاب السحايا هي التطعيم ضد المرض، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد التهاب السحايا في سن 11 أو 12 عاما، والمرة الثانية في سن من 16 إلى 18.
لديك زيادة خطر الإصابة بالتهاب السحايا بين سن 16 و21 سنة، وعندما تعيش في أماكن قريبة مع الآخرين، كما هو الحال في سكن الكلية، فتأكد من الاطلاع على التطعيمات.
يوصى أيضًا بلقاح الوقاية من التهاب السحايا إذا كنت تدخل الجيش أو مسافرًا أو تخطط للعيش في بلد ينتشر فيه التهاب السحايا الجرثومي.
يمكن أن يساعد التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجديري الماء في الوقاية من الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا الفيروسي.
لا تشارك أدواتك الشخصية مع أحد
يمكن أن تصاب بالتهاب السحايا عندما تتلامس مع إفرازات الجهاز التنفسي أو الحلق؛ كاللعاب والبلغم والمخاط الأنفي لشخص مصاب، إما عن طريق التقبيل وإما بمشاركة الأشياء الشخصية.
يمكنك منع انتشار التهاب السحايا من خلال عدم مشاركة العناصر التي يمكن أن تكمن فيها الإفرازات، مثل أكواب الشرب وزجاجات المياه والأواني الفضية وفرشاة الأسنان وأحمر الشفاه والسجائر.
حافظ على بعدك عن الأشخاص المصابين
يمكن أن تنتشر البكتيريا الموجودة في إفرازات الأنف والحنجرة من خلال السعال والعطس، كما يمكن أن تصاب بالتهاب السحايا إذا كنت قريبًا بدرجة كافية من الشخص المصاب للتواصل المباشر مع هذه الإفرازات.
إذا كان شخص تعرفه مصابًا بعدوى في الجهاز التنفسي، احرص على الابتعاد مسافة 3 أقدام على الأقل عن خط النار لأي سعال.
ضع في اعتبارك أن التهاب السحايا الجرثومي ليس بهذه السهولة، فلن تصاب بالتهاب السحايا بمجرد التنفس في الهواء.
اغسل يديك جيدا
يمكن أن تنتقل الفيروسات المسؤولة عن التهاب السحايا إلى اليدين؛ ولهذا يمكنك منع انتشار التهاب السحايا عن طريق غسل يديك بقوة، خاصة بعد استخدام الحمام وتغيير الحفاضات وقضاء بعض الوقت في مكان مزدحم، والسعال أو النفخ.
استخدم الماء الساخن والصابون وتأكد من نظافة كل الأجزاء ووجود الصابون على يديك وكل إصبع، مع فركهما معًا لمدة 20 ثانية كاملة، ثم اشطفهما وجففهما بمنشفة نظيفة.
تقوية جهاز المناعة
عندما تصاب بالعدوى، يبدأ جهاز المناعة فى العمل من أجل المحاربة، كما يمكن لنظام المناعة الصحي أن يساعد في منع الإصابة بالفيروسات والبكتيريا التي تسبب التهاب السحايا.
احتفظ بجهازك المناعي في أفضل حالاته عن طريق تناول الطعام الصحي، بما في ذلك الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما تأكد من الحصول على النوم الذي تحتاج إليه.
إن العناية الجيدة بصحتك العامة تصبح أكثر أهمية إذا كانت لديك حالة مزمنة تهدد نظام المناعة، إما بشكل مباشر وإما من خلال الأدوية التي تتناولها للسيطرة عليه.
الحصول على العلاج الفوري
إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بالتهاب السحايا الجرثومي، اتصل بطبيبك على الفور لتوفير المضادات الحيوية.