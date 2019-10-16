كيف تحمي نفسك من الإصابة بالالتهاب السحائي؟

الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من التهاب السحايا هي التطعيم ضد المرض، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد التهاب السحايا في سن 11 أو 12 عاما

تحرير:فيروز ياسر ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

التهاب السحايا

الأنسجة التي تسمى السحايا تشكل درعا واقيا فوق عقلك والحبل الشوكي، ولكن عندما تهاجم البكتيريا أو الفيروسات تلك الأنسجة، يحدث التهاب السحايا، ويكون الشكل الفيروسي للمرض عادةً أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي. يمكن أن يتسبب التهاب السحايا الجرثومي في فقدان السمع وتلف الدماغ وإعاقات أخرى وحتى الموت، وقد تنتقل العدوى عن طريق التقبيل أو استخدام أدوات شخصية؛ لذا في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب ذلك، وفقا لما ذكره موقع Everyday Health.

الحصول على لقاح الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من التهاب السحايا هي التطعيم ضد المرض، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد التهاب السحايا في سن 11 أو 12 عاما، والمرة الثانية في سن من 16 إلى 18. لديك زيادة خطر الإصابة بالتهاب السحايا بين سن 16 و21 سنة، وعندما تعيش في أماكن قريبة