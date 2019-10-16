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كيف تحمي نفسك من الإصابة بالالتهاب السحائي؟

الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من التهاب السحايا هي التطعيم ضد المرض، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد التهاب السحايا في سن 11 أو 12 عاما
تحرير:فيروز ياسر ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
التهاب السحايا
التهاب السحايا
الأنسجة التي تسمى السحايا تشكل درعا واقيا فوق عقلك والحبل الشوكي، ولكن عندما تهاجم البكتيريا أو الفيروسات تلك الأنسجة، يحدث التهاب السحايا، ويكون الشكل الفيروسي للمرض عادةً أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي. يمكن أن يتسبب التهاب السحايا الجرثومي في فقدان السمع وتلف الدماغ وإعاقات أخرى وحتى الموت، وقد تنتقل العدوى عن طريق التقبيل أو استخدام أدوات شخصية؛ لذا في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب ذلك، وفقا لما ذكره موقع Everyday Health.
الحصول على لقاح الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من التهاب السحايا هي التطعيم ضد المرض، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد التهاب السحايا في سن 11 أو 12 عاما، والمرة الثانية في سن من 16 إلى 18. لديك زيادة خطر الإصابة بالتهاب السحايا بين سن 16 و21 سنة، وعندما تعيش في أماكن قريبة
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ضع قطع الليمون بجانب سريرك.. يخفف مشكلات التنفس

في بعض الأحيان قد تفقد حاسة التذوق مؤقتا بسبب نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، ولكن تبقى حاسة الشم حتى وإن كانت ضعيفة؛ لذا ارجع بالوراء أو تذكر الطعام الذي تصنعه جدتك، أو الحلويات التي تأخذها عند ذهابك في رحلة عائلية، وقد تتذكر جيدا رائحة عطر شخص عزيز عليك. نحن نعلم الآن أن رائحة بعض النباتات تترجم إلى استجابة فسيولوجية قابلة للقياس، وبالتالي فإن الليمون، الذي يتميز بمحتواه العالي من فيتامين C، وفيتامينات A وB المعقدة، ومعادن الكالسيوم، يتم جذبنا إليه من خلال رائحته المنعشة، بجانب مظهره وطعمه.
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«فقدان الشهية».. اقضِ على الديدان بداخل أمعاء طفلك

بعد دخول المدارس، فإن صحة الأطفال الأهم، إذ يجب ضمان بيئة سليمة وحياة أفضل، كما أن هناك عددا من العوامل التي تلعب دورها عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل، ويمكن أن تكون مهمة معقدة في بعض الأحيان. الديدان في الأمعاء والمعدة من المشكلات التي يواجهها الأطفال في أثناء نموهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى البيئة غير النظيفة التي تؤثر سلبًا فى صحة الطفل ونموّه، وللتخلص من هذه الديدان، على الطفل استخدام الدواء لإزالة الإصابة بالديدان في الأمعاء. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
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من أكثر الأمراض الشائعة، التي يسهل انتقالها أيضًا، العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وقد يأتي في مقدمة هذه الأمراض "التهاب السحايا"، وهو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي المخ والنخاع الشوكي؛ لذا يجب عدم الاستهانة بها على الإطلاق، لأنها لا تنتقل بين الكبار فقط، بل تنتقل بين الأطفال في المدارس والأماكن المزدحمة، كما توجد عدة أنواع لها، بما في ذلك البكتيرية والفيروسية والفطريات؛ لذا يجب التعرف على الأعراض وأسباب هذا المرض، لتوفير وقاية كاملة. وذلك نقلا عن "webmd".
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