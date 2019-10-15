رياضة

استقالة رئيس الاتحاد البلغاري بسبب العنصرية

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
مباراة انجلترا وبلغاريا
مباراة انجلترا وبلغاريا
أعلنت شبكة "بي ان سبورتس" استقالة بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد واقعة "العنصرية" التي وقعت خلال مباراة منتخب بلغاريا وإنجلترا، مساء أمس الاثنين في مباراة بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، وقامت بعض الجماهير البلغارية بالاساءة لبعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء أمثال تايرون مينجز ورحيم سترلينج، كما قاموا برفع العديد من القمصان مكتوب عليها "لا للاحترام".. ودعا رئيس الوزراء البلغاري، ميهايلوف لتقديم استقالته عقب الإساءات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية خلال المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء مرتين.
وأوصى الاتحاد الأوروبي في أكثر ممن بيان بضرورة مواجهة الأحداث العنصرية في الملعب والتصدي بها. من جانبه أكد بوريس جونسون المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، «خسة» الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعبو منتخب إنجلترا، أمس ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبذل المزيد من الجهود لمكافحة هذا السلوك. وقال
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خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، ستقام في موعدها حتى الآن ولم يتم أي تعديل على موعدها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى كما تردد، حيث كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حتى الآن... مباراة القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".
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ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
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تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.
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منتخب- إنجلترا

إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
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رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. ويصل للهدف الـ700

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصل إلى الهدف الـ700 في مسيرته، خلال مواجهة منتخب بلاده ونظيره الأوكراني، التي تقام على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وقلص "الدون" الفارق لصالح البرتغال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، كما وصل إلى هدفه الـ95 مع المنتخب، ليصبح على بُعد 14 هدفًا من الرقم القياسي للإيراني علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكل منتخبات العالم.
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فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.
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جندوجان يكشف حقيقة دعمه للعمليات العسكرية التركية

علق لاعب خط الوسط الألماني إيكاي جوندوجان على رد فعله على موقع السوشيال ميديا إنستجرام لصورة مثيرة للجدل تظهر لاعبين أتراكا وهم يؤدون التحية في احتفال إحراز الهدف مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد به أي تعبير سياسي. وقال بعد فترة من مواجهة منتخب استونيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020): "صدقوني، آخر شىء أريده بعد العام الماضي هو إصدار بيان سياسي". وقال جندوجان إنه "سحب عمدا" إعجابه بالصورة عندما وجد أن "لها دوافع سياسية، والحقيقة هي أنني كنت سعيدا بزميلي السابق من ألمانيا تحت سن الواحد والعشرين حيث سجل هدف الفوز".
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