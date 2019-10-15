استقالة رئيس الاتحاد البلغاري بسبب العنصرية

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

مباراة انجلترا وبلغاريا

أعلنت شبكة "بي ان سبورتس" استقالة بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد واقعة "العنصرية" التي وقعت خلال مباراة منتخب بلغاريا وإنجلترا، مساء أمس الاثنين في مباراة بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، وقامت بعض الجماهير البلغارية بالاساءة لبعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء أمثال تايرون مينجز ورحيم سترلينج، كما قاموا برفع العديد من القمصان مكتوب عليها "لا للاحترام".. ودعا رئيس الوزراء البلغاري، ميهايلوف لتقديم استقالته عقب الإساءات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية خلال المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء مرتين.

وأوصى الاتحاد الأوروبي في أكثر ممن بيان بضرورة مواجهة الأحداث العنصرية في الملعب والتصدي بها. من جانبه أكد بوريس جونسون المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، «خسة» الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعبو منتخب إنجلترا، أمس ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبذل المزيد من الجهود لمكافحة هذا السلوك. وقال