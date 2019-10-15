في رابع رسائلها.. حملة «جنة» تكشف طرق تهذيب الأطفال
تحرير:محمد فتحي
١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
عنف ضد الأطفال_أرشيفية
أطلق المركز الإعلامي للأزهر، تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رابع رسائل حملة «جنة»، لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتتناول الرسالة الرابعة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية للأطفال وهو الاحتياج للتهذيب، إذ يُبين الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بالأزهر، أن تلبية احتياج الأطفال للتهذيب، والذي يقصد به تعديل مسار سلوك الأطفال إلي الاتجاه الصحيح، وإعداده إعدادا جيدا، خاصة أن فترة طفولة الإنسان هي الأطول بين فترة طفولة الكائنات الحية، لذا يجب الاهتمام بها لبناء إنسان لديه القدرة علي التصرف بشكل مناسب تجاه المواقف التي يتعرض لها.
وأضاف المهدي، أن التهذيب ليس مجرد تعليمات من الأب أو الأم يتلقاها الطفل، وإنما هي عبارة عن تفاعلات بين الكبار والصغار، والتي يتشكل من خلالها البرنامج النفسي لدي الأبناء، والذي يحدد له ما يجب فعله وما لايجب، وما يليق وما لا يليق، مبينًا أن المنحني الأمثل في التربية هو الذي يعتمد علي التوازن بين الشدة
وأضاف المهدي، أن التهذيب ليس مجرد تعليمات من الأب أو الأم يتلقاها الطفل، وإنما هي عبارة عن تفاعلات بين الكبار والصغار، والتي يتشكل من خلالها البرنامج النفسي لدي الأبناء، والذي يحدد له ما يجب فعله وما لايجب، وما يليق وما لا يليق، مبينًا أن المنحني الأمثل في التربية هو الذي يعتمد علي التوازن بين الشدة والتساهل.
وخلال الفيديو طرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة «جنة»، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأبناء، وأن التهذيب يقوم علي العطف واللين والرحمة والمحبة.
يذكر أنَّ المركز الإعلامى للأزهر الشريف أطلق حملة «جنة»، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية بحقوق الطفل النفسية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، وعدد من الندوات.