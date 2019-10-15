رياضة

التعادل يحسم مواجهة فلسطين والسعودية في رام الله

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
السعودية وفلسطين
السعودية وفلسطين
حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب السعودي، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني برام الله، في الزيارة الأولى لمنتخب السعودية إلى فلسطين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ليفقد الأخضر صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات أيضًا،
المباراة جاءت قوية وحماسية، وسط حضور جماهيري غير مسبوق، من جانب الفلسطينيين، الذين حرصوا على مشاهدة المباراة من على أعمدة الإنارة، وأسطح المنازل المحيطة بالملعب، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 86، بعدما انفرد خالد سالم بالحارس السعودي محمد العويس، بعد أن استلم تمريرة طولية من وسط الملعب، سددها بجوار القائم. ويتأهل
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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، ستقام في موعدها حتى الآن ولم يتم أي تعديل على موعدها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى كما تردد، حيث كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حتى الآن... مباراة القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".
ألبيرت كارتير

ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
مران الزمالك

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.
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محمد-صلاح

قطر تطمئن ليفربول على عدم استخدام صلاح سياسيا

حصل نادي ليفربول الإنجليزي على تأكيدات من دولة قطر لعدم استغلال النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق الريدز، دعائيا أو سياسيا خلال فترة وجوده هناك، في شهر ديسمبر المقبل، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى الخلافات الدبلوماسية بين الدولتين، والمستمرة منذ عام 2017، وأنه ربما تستخدم قطر وجود صلاح لديها لأغراض دبلوماسية تخصها، وأن اللاعب سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق.
السعودية- وسنغافورة‎

المنتخب السعودي يقسو على سنغافورة بثلاثية

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره سنغافورة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، سجل عبدالفتاح عسيري هدفين، وعبدالله حمدان هدفًا، ليرفع منتخب الاخضر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن سنغافورة الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني، علمًا أن الأخير لعب ثلاث لقاءات.
جياني-إنفانتينو (2)

إنفانتينو يطالب بمحاربة العنصرية في ملاعب الكرة

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال قطر 202، في الشتاء سيزيد من إثارة البطولة؛ لأن اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم ولياقتهم وليس كما في نهاية موسم صعب وشاق، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا: "أعتقد أنه الصواب، مرة كل مائة عام، إقامة كأس العالم في بلد لم يستضف بطولة بهذا المستوى من قبل، فمن وجهة النظر الفنية سيكون مونديال مذهل، واللاعبون سيكونون نشطين وليس كما يحدث عندما يقام المونديال في الصيف".
محمد صلاح

صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.
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