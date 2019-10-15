التعادل يحسم مواجهة فلسطين والسعودية في رام الله

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

السعودية وفلسطين

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب السعودي، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني برام الله، في الزيارة الأولى لمنتخب السعودية إلى فلسطين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ليفقد الأخضر صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات أيضًا،

المباراة جاءت قوية وحماسية، وسط حضور جماهيري غير مسبوق، من جانب الفلسطينيين، الذين حرصوا على مشاهدة المباراة من على أعمدة الإنارة، وأسطح المنازل المحيطة بالملعب، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 86، بعدما انفرد خالد سالم بالحارس السعودي محمد العويس، بعد أن استلم تمريرة طولية من وسط الملعب، سددها بجوار القائم. ويتأهل

المباراة جاءت قوية وحماسية، وسط حضور جماهيري غير مسبوق، من جانب الفلسطينيين، الذين حرصوا على مشاهدة المباراة من على أعمدة الإنارة، وأسطح المنازل المحيطة بالملعب، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 86، بعدما انفرد خالد سالم بالحارس السعودي محمد العويس، بعد أن استلم تمريرة طولية من وسط الملعب، سددها بجوار القائم.



ويتأهل أول كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، بجانب أفضل أربع منتخبات في المجموعات، ويصعد 23 منتخبًا من التصفيات إلى بطولة كأس آسيا 2023، والمقرر إقامتها في الصين.



ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أوزبكستان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات، في منتصف نوفمبر المقبل، بينما يواجه منتخب فلسطين نظيره اليمني.