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بـ27 فيلما عالميًا.. ماذا ينتظرك في مهرجان القاهرة السينمائي؟

أحمد شوقي: أحد أهم الأدوار التي ينبغي أن يلعبها مهرجان دولي بحجم "القاهرة السينمائي" هو تقديم أفلام جديدة يتعرف عليها العالم لأول مرة من خلال عرضها في القاهرة
تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
فيلم أجنبي
فيلم أجنبي
أعلن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر المقبل، ستمتاز للمرة الأولى في تاريخ المهرجان بوجود أكثر من 20 فيلما طويلا في عروضها العالمية أو الدولية الأولى، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، يضاف إليها 7 أفلام قصيرة تشارك في مسابقة سينما الغد، ليكون الإجمالي حتى الآن 27 فيلما. وأكد "حفظي" أن المهرجان حريص على مواصلة التقدم في هذا الملف عاما بعد الآخر، وتفعيل دوره في اكتشاف أفلام جديدة جيدة يقدمها لعشاق السينما في مصر لأول مرة، الأمر الذي يصير أسهل كلما ارتفعت سمعة المهرجان الدولية كمنصة سينمائية ذات تأثير.
وأشار حفظي إلى أن من بين قائمة العرض الأول في الدورة المقبلة فيلمان شاركا من قبل كمشروعات في ملتقى القاهرة لصناعة السينما، هما؛ اللبناني "بيروت المحطة الأخيرة" في 2016، والتونسي "قبل ما يفوت الفوت" في 2018، وهو ما يؤكد على أن الدور الذي يقوم به المهرجان في دعم صناعة السينما العربية، لا يذهب هباء، وإنما
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أشرف زكي: إسرائيل مرعوبة من إقبال الشباب على «الممر»

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إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

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«أبو» يفتتح ختام الجونة السينمائي.. وستيفن سيجال مفاجأة الحفل

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بأغنية الفنان أبو، التي تحمل اسم "حبيبي ياغالي"، من ألحانه وكلماته، وحرص أبو، على التفاعل مع عدد كبير من النجوم الحاضرين، منهم: أروي جودة، وخالد الصاوي وزوجته، وإيمان العاصي، وتامر حبيب، وبسمة، والمخرج تامر عشري، وريم مصطفي، ومحمد هنيدي، وأحمد حاتم، ومي عمرو، والفنان العالمي محمد كريم، وناهد السباعي، بسمة، درة، كما داعب المطرب الشاب زوجته، وكانت مفاجأة الحفل مشاركة النجم العالمي ستيفن سيجال.
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انتهى الماراثون.. إعلان الفائزين بجوائز منصة الجونة السينمائي

انتهت اليوم الخميس، فعاليات منصة الجونة، المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ الحفل بكلمة لمدير المهرجان انتشال التميمي، أثنى خلالها على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائية على مجهوداتهم طوال ايام المنصة، ووجه الشكر أيضا، لكل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي، ثم ألقت مديرة منصة الجونة سيزا زايد، كلمة بدأتها بتوجيه الشكر للحضور وكل فريق العمل، واختصت بالشكر كلا من الفنانة بشرى، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، وانتشال التميمي والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس على دعمهم الدائم.
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«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
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