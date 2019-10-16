ضع قطع الليمون بجانب سريرك.. يخفف مشكلات التنفس

يساعد قطع الليمون وتركه في غرفتك طوال الليل في تخفيف مشكلات التنفس؛ كالربو ونزلات البرد أو الحساسية، وفي صباح اليوم التالي، ستشعر بأن الممرات الهوائية والحلقية بصحة جيدة
في بعض الأحيان قد تفقد حاسة التذوق مؤقتا بسبب نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، ولكن تبقى حاسة الشم حتى وإن كانت ضعيفة؛ لذا ارجع بالوراء أو تذكر الطعام الذي تصنعه جدتك، أو الحلويات التي تأخذها عند ذهابك في رحلة عائلية، وقد تتذكر جيدا رائحة عطر شخص عزيز عليك.
نحن نعلم الآن أن رائحة بعض النباتات تترجم إلى استجابة فسيولوجية قابلة للقياس، وبالتالي فإن الليمون، الذي يتميز بمحتواه العالي من فيتامين C، وفيتامينات A وB المعقدة، ومعادن الكالسيوم، يتم جذبنا إليه من خلال رائحته المنعشة، بجانب مظهره وطعمه.
يساعد قَطع الليمون وتركه في غرفتك طوال الليل في تخفيف مشكلات التنفس كالربو ونزلات البرد، أو الحساسية، وفي صباح اليوم التالي، ستشعر أن الممرات الهوائية والحلقية بصحة جيدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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زيت الليمون يعمل بشكل أفضل
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يساعد قَطع الليمون وتركه في غرفتك طوال الليل في تخفيف مشكلات التنفس كالربو ونزلات البرد، أو الحساسية، وفي صباح اليوم التالي، ستشعر أن الممرات الهوائية والحلقية بصحة جيدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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زيت الليمون يعمل بشكل أفضل
في أثناء وضع الليمون حول منزلك أو حتى زراعة أشجار الليمون، يمكن تعزيز الفوائد باستخدام زيت الليمون، حيث إن زيت الليمون العطري له آثار مهدئة، ومجرد نفحة واحدة تكفي للتخلص من القلق والتوتر والغضب بسبب وجود مركب الليمونين الكيميائي النباتي.
هناك فوائد أخرى يمكن الاستفادة منها عند شم رائحة الليمون أو حتى زيت الليمون، كالتخلص من الغثيان والقيء، وتحسين الأداء المعرفي، هذا بالإضافة إلى تخفيف الربو، وقتل البكتيريا التي تسبب المكورات العنقودية والمكورات الرئوية، إلى جانب تخفيف التهاب الشعب الهوائية.
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كما أن الليمون ينعش الهواء من دون مواد كيميائية قاسية يمكن أن تسبب مشكلات في الجهاز التنفسي والجلد وتعطيل الهرمونات، هذا بالإضافة إلى تخفيف الآلام، ومنع نمو سرطان الكبد.
هناك استخدامات أخرى يمكن الاستفادة بها من زيت الليمون العطري
1- مسح قشرة الشعر وتغذية فروة الرأس.
2- تهدئة التهاب الحلق عن طريق قتل البكتيريا الضارة.
3- علاج عدوى الخميرة.
4- غطاء البريق للبشرة والتخلص من البكتيريا التي تهاجمها.
التنفس بشكل أفضل
يعاني ملايين الأشخاص من الربو، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي، حيث تكون الممرات الهوائية في الرئتين ملتهبة بشكل مزمن، بل تحدث تهيجات طفيفة في مسارات الهواء، وتمنع الأكسجين الكافي من الدخول.
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وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية والطبية أن استنشاق الليمونين كما هو موجود في الليمون، أثار رد فعل على الربو ويقلل الالتهاب.
كما هناك أدلة قوية على أن زيت الليمون يعزز المزاج الإيجابي بشكل موثوق مقارنة بالماء واللافندر، بغض النظر عن التوقعات أو الاستخدام السابق للعلاج العطري.
تحسين الحالة المزاجية
بناءً على حالاتك المزاجية يصنع المخ الهرمونات التي يمكن إطلاقها، وأثبتت الدراسات من قبل أن العطور مرتبطة مباشرة بالمخ، كما وجدت دراسة يابانية لعام 2014 أن آثار استنشاق زيت الليمون العطري أكثر عمقا من تنشيط الذاكرة، حيث يحتوي هذا الزيت على مضادات للأكسدة تمنع التنكس العصبي الناجم عن الإجهاد التأكسدي.
إن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الليمون قوية للغاية لدرجة أن استنشاقها يدعم صحة الدماغ عن طريق منع تلف الخلايا والأعصاب، مع ما يترتب على ذلك من أمراض تنكسية عصبية؛ مثل مرض ألزهايمر.
أسفرت دراسة روسية في نفس العام عن نتائج مماثلة، حيث امتد البحث ليشمل الأعضاء الأخرى ووجد آثارا واقية مماثلة لزيت الليمون على الكبد، كما كشفت الأبحاث أن مزج زيت الليمون مع الزنجبيل يعمل على عكس الضرر الإشعاعي على الطحال؛ لذا يبدو أن ما تتنفسه لا يقل أهمية عن عملية التنفس.