ضع قطع الليمون بجانب سريرك.. يخفف مشكلات التنفس

يساعد قطع الليمون وتركه في غرفتك طوال الليل في تخفيف مشكلات التنفس؛ كالربو ونزلات البرد أو الحساسية، وفي صباح اليوم التالي، ستشعر بأن الممرات الهوائية والحلقية بصحة جيدة

تحرير:فيروز ياسر ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

الليمون

في بعض الأحيان قد تفقد حاسة التذوق مؤقتا بسبب نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، ولكن تبقى حاسة الشم حتى وإن كانت ضعيفة؛ لذا ارجع بالوراء أو تذكر الطعام الذي تصنعه جدتك، أو الحلويات التي تأخذها عند ذهابك في رحلة عائلية، وقد تتذكر جيدا رائحة عطر شخص عزيز عليك. نحن نعلم الآن أن رائحة بعض النباتات تترجم إلى استجابة فسيولوجية قابلة للقياس، وبالتالي فإن الليمون، الذي يتميز بمحتواه العالي من فيتامين C، وفيتامينات A وB المعقدة، ومعادن الكالسيوم، يتم جذبنا إليه من خلال رائحته المنعشة، بجانب مظهره وطعمه.

يساعد قَطع الليمون وتركه في غرفتك طوال الليل في تخفيف مشكلات التنفس كالربو ونزلات البرد، أو الحساسية، وفي صباح اليوم التالي، ستشعر أن الممرات الهوائية والحلقية بصحة جيدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post. اقرأ أيضا: لا تتخلص من قشر الليمون.. يحمي من السرطان زيت الليمون يعمل بشكل أفضل في