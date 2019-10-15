إيدين دجيكو يغيب عن مباريات روما لهذا السبب

تحرير:محمد جمال ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

دجيكو

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن الدولى البوسني إيدين دجيكو مهاجم فريق روما، سيغيب عن صفوف الفريق الإيطالى خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة. وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن إصابة دجيكو ستبعده عن المباراتين المقبلتين للذئاب، وأول هذه المباريات ستكون مواجهته أمام سامبدوريا، و المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي (الكالتشيو) . وكان دجيكو قد تعرض للإصابة في مباراة روما وكالياري التي معت بينهما في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتابعت الحصيفة الإيطاللية فى تقريرها أن المهاجم البوسني الذي أجرى عملية جراحية في عظم الخدّ، لم يتعافى من الإصابة بعد، مشيرة إلى أنه قد يغيب أيضًا عن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بمنافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي. كما أشارت الصحيفة إلى أن دجيكو سيتدرب خلال الأيام الحالية وهو يرتدي قناع



وتابعت الحصيفة الإيطاللية فى تقريرها أن المهاجم البوسني الذي أجرى عملية جراحية في عظم الخدّ، لم يتعافى من الإصابة بعد، مشيرة إلى أنه قد يغيب أيضًا عن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بمنافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



كما أشارت الصحيفة إلى أن دجيكو سيتدرب خلال الأيام الحالية وهو يرتدي قناع الوجه، فيما سيجري فحوصات طبية الأسبوع المقبل، لتحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات.



وأوضحت الصحيفة أن مهاجم روما قد يعود بالتزامن مع مواجهة ميلان، المقرر لها 27 أكتوبر الجاري.



وبإصابة دجيكو ينضم إلى قائمة طويلة من الإصابات في روما، بجانب لورينزو بيليجريني، أمادو دياوارا، جينكيز أوندير.





