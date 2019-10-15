1.4 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك السخنة في شهر

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

جمارك

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك العين السخنة خلال سبتمبر الماضي حوالي مليار و482 مليونا و536 ألف جنيه. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 4833 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 13906 حاويات. وأضاف أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع "مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة -غزول - خيوط"، وقطع غيار أجهزة كهربائية وإكسسوار الهاتف المحمول ولعب أطفال.

وأشار إلى أن عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة حوالي 1212 شهادة بعدد 11534 حاوية بقيمة إجمالية مليار و159 مليونا و14 ألف جنيه. وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد تلقى تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ