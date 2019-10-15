رياضة

ميتشو يعقد جلسة مع ساسي وبوطيب قبل مران الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
خاض الثنائي عبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للفريق، وذلك قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي، حيث قام الثنائي بالجري حول الملعب، ثم الخضوع لبعض التمارين التأهيلية، وذلك بعض مشاركتهم في المواجهة الودية بين منتخب مصر وبوتسوانا. كما انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشارك ساسي في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله امس الاثنين إلى القاهرة قادما من تونس، وذلك بعد مشاركته في المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني.  وعقد الصربي ميتشو المدير الفني جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبا الفريق وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة
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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، ستقام في موعدها حتى الآن ولم يتم أي تعديل على موعدها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى كما تردد، حيث كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حتى الآن... مباراة القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".
ألبيرت كارتير

ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
مران الزمالك

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك في مران اليوم

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، ثم خاض فقرة أخرى شملت تمارين لقياس السرعات وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بتصعيد الثلاثي احمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.
النقاز-ساسى

مران الزمالك.. غياب ساسي ومشاركة النقاز

وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمين من تونس، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية، حيث انتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي علي راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الاخير. وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، على أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.
ميتشو

ميتشو يغيب عن مران الزمالك لهذا السبب

يقود الثنائي دوسان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، وذلك بسبب سفر المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إلى برج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقررة إقامتها مساء اليوم، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقع مشاركتهم اليوم مع الفراعنة.
ميتشو

تعرف على سلاح «ميتشو» لمواجهة الأهلي في الدوري

بدأ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الصربي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التفتيش في دفاتره القديمة قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر في مباراة الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز الجاري، حيث وضع الجهاز الفني برنامج إعداد مكثف لتجهيز النجم الغائب مصطفى فتحي، جناح أيمن الفريق، لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري بعدما عاد للمشاركة مؤخرًا في التدريبات الجماعية للفريق، ويتبقى على إمكانية الدفع به في المباريات المقبلة حالته البدنية التي سيظهر عليها في التدريبات.
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