ميتشو يعقد جلسة مع ساسي وبوطيب قبل مران الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

فرجاني ساسي

خاض الثنائي عبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للفريق، وذلك قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي، حيث قام الثنائي بالجري حول الملعب، ثم الخضوع لبعض التمارين التأهيلية، وذلك بعض مشاركتهم في المواجهة الودية بين منتخب مصر وبوتسوانا. كما انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك ساسي في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله امس الاثنين إلى القاهرة قادما من تونس، وذلك بعد مشاركته في المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني. وعقد الصربي ميتشو المدير الفني جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبا الفريق وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة

وشارك ساسي في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله امس الاثنين إلى القاهرة قادما من تونس، وذلك بعد مشاركته في المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكاميروني.



وعقد الصربي ميتشو المدير الفني جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي لاعبا الفريق وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي وقام ميتشو بالحديث مع الثنائي في بعض الأمور الفنية للفريق.



ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، التي يتصدرها المارد الأحمر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث وبيراميدز الثاني.