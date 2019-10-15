تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك في مران اليوم

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

الزمالك

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، ثم خاض فقرة أخرى شملت تمارين لقياس السرعات وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بتصعيد الثلاثي احمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وحرص ميتشو على مشاركة ثلاثي الناشئين في المران بعد ظهورهم بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب المدير الفني في اكتساب الناشئين بعض الخبرات من الاحتكاك في تدريبات الفريق الأول. وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، الأولى تحت إشرافه والثانية تحت إشراف الثنائي