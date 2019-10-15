رياضة

تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك في مران اليوم

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
الزمالك
الزمالك
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، ثم خاض فقرة أخرى شملت تمارين لقياس السرعات وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بتصعيد الثلاثي احمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.
وحرص ميتشو على مشاركة ثلاثي الناشئين في المران بعد ظهورهم بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب المدير الفني في اكتساب الناشئين بعض الخبرات من الاحتكاك في تدريبات الفريق الأول.   وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، الأولى تحت إشرافه والثانية تحت إشراف الثنائي
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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، ستقام في موعدها حتى الآن ولم يتم أي تعديل على موعدها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى كما تردد، حيث كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حتى الآن... مباراة القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".
ألبيرت كارتير

ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
مران الزمالك

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.
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النقاز-ساسى

مران الزمالك.. غياب ساسي ومشاركة النقاز

وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمين من تونس، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية، حيث انتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي علي راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الاخير. وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، على أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا للأهلي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء المنيا الودي يوم أمس الأحد، فقرة تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي بميت عقبة، حيث جاء ذلك تحت قيادة المدرب الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال بالفريق، من أجل التغلب على الإرهاق وتجهيز هذه المجموعة بشكل قوي للفترة المقبلة. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين عبارة عن سباق سرعات، أعقبتها فترة تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعات.
الزمالك

عصام مرعي يقود مران الزمالك في غياب ميتشو

يقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بسبب سفر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لبرج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقعة مشاركتهم اليوم بالمباراة. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
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