تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

الزمالك

خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.

وكان محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد شارك أمس مع المنتخب الوطني أمام منتخب بتسوانا في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء امس الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في لأو\لى مباريات المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري الذي خلف المكسيكي خافيير أجيري الذي رحل عن قيادة



وكان محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد شارك أمس مع المنتخب الوطني أمام منتخب بتسوانا في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء امس الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في لأو\لى مباريات المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري الذي خلف المكسيكي خافيير أجيري الذي رحل عن قيادة المنتخب عقب الخروج المهين من دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في يونيو الماضي.



ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، التي يتصدرها المارد الأحمر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث وبيراميدز الثاني.