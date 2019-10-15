رياضة

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا للأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
الزمالك
الزمالك
خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق، حيث قام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء. وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.
وكان محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد شارك أمس مع المنتخب الوطني أمام منتخب بتسوانا في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء امس الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في لأو\لى مباريات المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري الذي خلف المكسيكي خافيير أجيري الذي رحل عن قيادة
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تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك في مران اليوم

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، حيث قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، ثم خاض فقرة أخرى شملت تمارين لقياس السرعات وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بتصعيد الثلاثي احمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.
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مران الزمالك.. غياب ساسي ومشاركة النقاز

وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمين من تونس، وذلك عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية، حيث انتظم النقاز في التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي، بينما حصل ساسي علي راحة من تدريب اليوم بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الاخير. وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للاجهاد، على أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا للأهلي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء المنيا الودي يوم أمس الأحد، فقرة تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي بميت عقبة، حيث جاء ذلك تحت قيادة المدرب الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال بالفريق، من أجل التغلب على الإرهاق وتجهيز هذه المجموعة بشكل قوي للفترة المقبلة. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين عبارة عن سباق سرعات، أعقبتها فترة تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعات.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
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