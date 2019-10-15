رياضة

ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
ألبيرت كارتير
ألبيرت كارتير
توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
كما أكد موقع "موزاييك" التونسي، أن كارتير وصل إلى سوسة لتوقيع العقود وسيتم الإعلان عن تعيينه رسميًا مدربًا لفريق النجم خلال الساعات القليلة المقبلة. ويقع فريق النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ويفتتح الفريق التونسي مبارياته
اقرأ المزيد
ايطاليا‎

إيطاليا تدك شباك ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات اليورو

اكتسح المنتخب الإيطالي نظيره منتخب ليشتنشتاين، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب رينبارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، ليواصل منتخب الآزوري صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، وحسم تأهله إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير، وجاء منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث بعشرة نقاط.
منتخب-إسبانيا

إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

تعادل المنتخب الإسبانين أمام نظيره السويدي، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فريندز آرينا» في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020. بادر منتخب السويد في التسجيل عن طريق ماركوس بيرج، في الدقيقة 51 من زمن أحداث المباراة قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق رودريجو مورينو. ويرتفع بهذه النتيجة رصيد منتخب إسبانيا لــ20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة ليتأهل رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
طارق-العشرى

طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الزمالك يكتسح بطل الكونغو في بطولة إفريقيا لكرة اليد

اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره إيتوال دو كونجو بنتيجة 41- 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (19- 12)، ويعد هذا اللقاء هو الثاني للفريق الأبيض، بعد الفوز مساء أمس الجمعة على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45- 25.
قرعة البطولة العربية 1

البطولة العربية.. الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في الرياض، عن مواجهات قوية لممثلي مصر، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، وستقام مواجهة الذهاب في مصر أولًا ثم يحل الدراويش ضيفًا على الفريق الإماراتي، فيما يقابل فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، وخوض مباراة الذهاب في مصر ثم يحل ضيفًا أيضًا على الفريق البحريني في لقاء الاياب، كما شهدت القرعة قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.
اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة يختار الحكم الرابع للقاء السوبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال الغندور، تعيين محمد حسن حكما رابعا في لقاء السوبر غدا الجمعة بين الأهلي والزمالك. تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب في الاسكندرية. وكانت لجنة الحكام أعلنت عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، يذكر أن فريق النادي الأهلي يحمل لقب كأس السوبر الماضي بعدما حقق الفوز على فريق النادي المصري بهدف نظيف سجله وليد أزارو في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (2)

فايلر يضم جميع اللاعبين لموقعة السوبر ويستبعد أزارو

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في قائمته من أجل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة في السوبر المحلى، وكذلك مواجهة سموحة المقرر لها الاثنين في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري الممتاز. واستبعد فايلر الرباعي المصاب المغربي وليد ازارو ومحمد محمود وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد، فيما قرر ضم أيمن أشرف رغم غيابه عن السوبر للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز بكأس مصر استعدادا لتواجده في قائمة مباراة الدوري..
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]