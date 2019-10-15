ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

ألبيرت كارتير

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

كما أكد موقع "موزاييك" التونسي، أن كارتير وصل إلى سوسة لتوقيع العقود وسيتم الإعلان عن تعيينه رسميًا مدربًا لفريق النجم خلال الساعات القليلة المقبلة. ويقع فريق النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ويفتتح الفريق التونسي مبارياته