مران الأهلي.. حضور الخطيب وجلسة بين فايلر وسيزا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ودعم اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الزمالك، المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.. وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وبعض الفقرات الاستشفائية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، فيما خاض الحراس تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل. وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة. وخاض

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وبعض الفقرات الاستشفائية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، فيما خاض الحراس تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل.



وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة.



وخاض وليد أزارو، مهاجم الأهلي، تدريبات منفردة، وقام بأداء تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج الذي الذي حدده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركته في ودية الاعلاميين.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.