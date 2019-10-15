رياضة

مران الأهلي.. حضور الخطيب وجلسة بين فايلر وسيزا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ودعم اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الزمالك، المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.. وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وبعض الفقرات الاستشفائية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، فيما خاض الحراس تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل. وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة. وخاض
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ايطاليا‎

إيطاليا تدك شباك ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات اليورو

اكتسح المنتخب الإيطالي نظيره منتخب ليشتنشتاين، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب رينبارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، ليواصل منتخب الآزوري صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، وحسم تأهله إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير، وجاء منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث بعشرة نقاط.
منتخب-إسبانيا

إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

تعادل المنتخب الإسبانين أمام نظيره السويدي، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فريندز آرينا» في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020. بادر منتخب السويد في التسجيل عن طريق ماركوس بيرج، في الدقيقة 51 من زمن أحداث المباراة قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق رودريجو مورينو. ويرتفع بهذه النتيجة رصيد منتخب إسبانيا لــ20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة ليتأهل رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
طارق-العشرى

طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
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تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، نظيره الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
الاهلي رمضان صبحي مجدي قفشة

«أهلي فايلر» يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية ضد أسوان

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق أسوان، في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، ما وضع الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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مدرب الأهلى السابق يقترب من تدريب هذا النادى

اقترب المدرب الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق، من العودة إلى التدريب عبر بوابة الكرة الإسبانية، من خلال فريق جيرونا، أو ديبورتيفو لاكورونيا، حسبما ذكر موقع "جرادا" الإسبانى، الذي أكد أن مباراة الخميس التي ستجمع جيرونا وديبورتيفو لاكورونيا من الممكن أن تشهد إقالة المدير الفني للفريق الخاسر، وسيكون لاسارتي أحد الخيارات بالنسبة لإدارة الناديين، مشيرًا إلى أن مدرب الأهلي المصري السابق، أحد الأسماء القوية المعروضة على إدارة الناديين، في حالة اتخاذهم قرارا بإقالة المدير الفنى.
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