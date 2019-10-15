توخيل يكشف كواليس أزمة نيمار مع سان جيرمان

تحرير:محمد جمال ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م

توماس توخيل ونيمار

كشف توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقفه من أزمة نيمار الأخيرة أثناء فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث كان يرغب الأخير فى العودة لصفوف برشلونة مرة أخرى، وهو ما وضع اللاعب فى أزمة مع إدارة النادى و المشجعين، وأشار توخيل إلى أن المشجعين عبروا عن ارائهم بعد الأزمة الأخيرة. وقال توخيل فى تصريحات لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية:" فى بعض الأحيان يكون من الصعب أن ترى نيمار شخصًا لطيفًا عندما تشاهده يلعب فقط، لكنه كذلك بالفعل، إنه رجل لطيف ويملك قلبًا طيبًا " .

وعن أزمته مع الجماهير قال المدير الفنى الألمانى:" المشجعون عبروا عن ارائهم ويمكنني أن اتفهم ذلك، يملكون الحق فى التعبير عن موقفهم، إنهم يفخرون بالنادى الذى يشجعونه، وليس من الجيد أن تسمع لاعبك يتحدث عن رغبته فى الرحيل لنادى اخر دون رد من الجماهير ". وأوضح توخيل خلال تصريحاته :" كما قلت لنيمار حينها،