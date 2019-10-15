السجن 15 سنة لعاطل لشروعه في قتل ترزي بالشرقية

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما لشروعه في قتل ترزي لخلافات بينهما، وبمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامهما بسرقة متجر كهرباء بالإكراه، وبمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الأقراص المخدرة، وذلك برئاسة المستشار سامي بيومي. ترجع وقائع القضية الأولى إلى شهر يوليو من العام الماضي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول ترزى 32 عاما من قرية هربيط مصابا، بجرح قطعي باليد اليسرى والذي نتج عنه عاهة مستديمة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الحادث عاطل 35 عاما، حيث إنه في يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بطعنة "بسنجة"، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.أما القضية الثانية ترجع وقائعها إلى شهر فبراير من العام الحالي حيث تلقى