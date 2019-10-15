صلاح يوجه رسالة للشعب اللبناني بعد كارثة الحرائق

تحرير:محمد جمال ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

محمد صلاح

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى عن دعمه للشعب اللبنانى وذلك على خلفية الحرائق الأخيرة التى نشبت فى لبنان، بسبب الإرتفاع الكبير فى درجات الحرارة . وكتب الدولي المصري، عبر حسابه الرسمى على موقع التاوصل الإجتماعى "تويتر": "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان، ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر". واندلعت سلسلة من الحرائق الواسعة والتي امتدت في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان خلال الساعات الماضية، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووجود رياح نشطة.

ويسعى صلاح للحاق بمباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لقيادة فريقه للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها الريدز منذ بداية الموسم. ويعاني صلاح من إصابة أبعدته عن التدريبات الجماعية مؤخرًا، لكن مع وجود مؤشرات قوية لعودته ضد الشياطين الحمر . ونجح ليفربول في الفوز بأول 8 مباريات