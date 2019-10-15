رياضة

صلاح يوجه رسالة للشعب اللبناني بعد كارثة الحرائق

تحرير:محمد جمال ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى عن دعمه للشعب اللبنانى وذلك على خلفية الحرائق الأخيرة التى نشبت فى لبنان، بسبب الإرتفاع الكبير فى درجات الحرارة . وكتب الدولي المصري، عبر حسابه الرسمى على موقع التاوصل الإجتماعى "تويتر": "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان، ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر". واندلعت سلسلة من الحرائق الواسعة والتي امتدت في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان خلال الساعات الماضية، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووجود رياح نشطة.
ويسعى صلاح للحاق بمباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لقيادة  فريقه للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها الريدز منذ بداية الموسم. ويعاني صلاح من إصابة أبعدته عن التدريبات الجماعية مؤخرًا، لكن مع وجود مؤشرات قوية لعودته ضد الشياطين الحمر . ونجح ليفربول في الفوز بأول 8 مباريات
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ايطاليا‎

إيطاليا تدك شباك ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات اليورو

اكتسح المنتخب الإيطالي نظيره منتخب ليشتنشتاين، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب رينبارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، ليواصل منتخب الآزوري صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، وحسم تأهله إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير، وجاء منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث بعشرة نقاط.
منتخب-إسبانيا

إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

تعادل المنتخب الإسبانين أمام نظيره السويدي، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فريندز آرينا» في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020. بادر منتخب السويد في التسجيل عن طريق ماركوس بيرج، في الدقيقة 51 من زمن أحداث المباراة قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق رودريجو مورينو. ويرتفع بهذه النتيجة رصيد منتخب إسبانيا لــ20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة ليتأهل رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
طارق-العشرى

طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (4)

الاتحاد الإنجليزي يعلن عن حكم لقاء ليفربول ومانشستر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد في الجولة التاسعة من البريميرليج. وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن الحكم مارتن أتكينسون هو من سيدير المباراة، وتُعد تلك المباراة هي السابعة لأتكينسون التي يتولى التحكيم فيها خلال النسخة الحالية من الدوري، والمُقرر إقامتها يوم الأحد المُقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
محمد صلاح - ساديو ماني‎

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
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