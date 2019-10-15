رينارد يتحدث عن تعادل السعودية مع فلسطين

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

رينارد

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بإن تعادل فريقه مع مضيفه فلسطين شيئ إيجابي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة التي انتهت بلا أهداف في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، حيث قال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنهم كانوا يدركون صعوبة المهمة، وهذا ما وضح خلال المباراة مؤكدًا أن المنتخب الفلسطيني صعب للغاية على أرضه، وأعتقد أن نتيجة التعادل إيجابية قياساً على لعب المنتخب في أرض الخصم وبين جماهيره.

وواصل رينارد المدير الفني تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه لم يسدد من خارج منطقة الجزاء على مرمى الخصم وهو ما حد من خطورتنا أمام فلسطين، نحن نملك العديد من الأسماء الجديدة والشابة التي تحتاج إلى المزيد من الوقت والدعم. وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب فلسطين ونظيره المنتخب السعودي، في المباراة

وواصل رينارد المدير الفني تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه لم يسدد من خارج منطقة الجزاء على مرمى الخصم وهو ما حد من خطورتنا أمام فلسطين، نحن نملك العديد من الأسماء الجديدة والشابة التي تحتاج إلى المزيد من الوقت والدعم.



وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب فلسطين ونظيره المنتخب السعودي، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني برام الله، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ليفقد الأخضر صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات أيضًا.



ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أوزبكستان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات.