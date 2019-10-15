رياضة

فسخ عقد لاعب تركي بسبب التحية العسكرية

تحرير:محمد جمال ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
المنتخب التركى
المنتخب التركى
قررت إدارة نادى اسنت باولى الألمانى والذى ينافس في دورى الدرجة الثانية الألماني، الاستغناء عن اللاعب التركى جنك شاهين، بعد نشر الأخير رسالة تضامن مع العدوان العسكرى التركى على سوريا. وكتب شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" : نحن بجانب جيشنا البطولى وجيوشنا، صلوتنا معكم " . كما نشر شاهين صورة للاعبي المنتخب التركى أثناء تأديتهم للتحية العسكرية فى مباراتهم ضد منتخب فرنسا أمس الاثنين فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتى انتهت بالتعادل 1-1فى العاصمة باريس .
وواجه شاهين انتقادات واسعة من جماهير النادى الألمانى، مما دفع الإدارة للإستغناء عن حيث أعلنت ذلك في بيان رسمي جاء كالتالي:" لقد تم إعفاء شاهين من اللعب ومن مهامه التدريبية فورًا، وذلك لتجاهله المتكرر لمبادئ النادى ولضرورة حماية اللاعب" . وأضاف البيان:" جاء القرار بعد عدة نقاشات بين الإدارة والجماهير
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ايطاليا‎

إيطاليا تدك شباك ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات اليورو

اكتسح المنتخب الإيطالي نظيره منتخب ليشتنشتاين، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب رينبارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، ليواصل منتخب الآزوري صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، وحسم تأهله إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير، وجاء منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث بعشرة نقاط.
منتخب-إسبانيا

إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

تعادل المنتخب الإسبانين أمام نظيره السويدي، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فريندز آرينا» في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020. بادر منتخب السويد في التسجيل عن طريق ماركوس بيرج، في الدقيقة 51 من زمن أحداث المباراة قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق رودريجو مورينو. ويرتفع بهذه النتيجة رصيد منتخب إسبانيا لــ20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة ليتأهل رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
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طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
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الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.
بايرن-ميونيخ

ألكانتارا يفتح الباب أمام الاعتزال في بايرن

أعرب متوسط ميدان بايرن ميونيخ، تياجوا ألكانتارا، عن عدم اهتمامه بتعرضه للانتقادات، بسبب عدم تألقه في المباريات الكبرى، وقال تياجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الانتقادات؟ كنت هنا في بايرن ميونيخ منذ 6 سنوات، كنا أبطالًا في كل عام، فزنا بلقب كأس ألمانيا 3 مرات، بالإضافة إلى أننا وصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أبدي احترامي لما يقال عني، لكني لن أجيب عن أي شيء من هذا القبيل، أحرص على اللعب فقط، أنا أخوض موسمي السابع في بايرن ميونيخ، وبطبيعة الحال الإنسان يتحمل مسؤوليات عندما يكون موجودًا في النادي لفترة طويلة".
تركيا

جندوجان يكشف حقيقة دعمه للعمليات العسكرية التركية

علق لاعب خط الوسط الألماني إيكاي جوندوجان على رد فعله على موقع السوشيال ميديا إنستجرام لصورة مثيرة للجدل تظهر لاعبين أتراكا وهم يؤدون التحية في احتفال إحراز الهدف مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد به أي تعبير سياسي. وقال بعد فترة من مواجهة منتخب استونيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020): "صدقوني، آخر شىء أريده بعد العام الماضي هو إصدار بيان سياسي". وقال جندوجان إنه "سحب عمدا" إعجابه بالصورة عندما وجد أن "لها دوافع سياسية، والحقيقة هي أنني كنت سعيدا بزميلي السابق من ألمانيا تحت سن الواحد والعشرين حيث سجل هدف الفوز".
بيريسيتش

رومينيجه يتغنى ببيريسيتش بعد تألقه مع بايرن ميونيخ

تغنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بإمكانيات نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد معه بصورة نهائية. وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف العملاق البافاري، الصيف الماضي، قادمًا من فريق إنتر الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند في عقد الإعارة يتيح للبايرن إمكانية شرائه بصورة نهائية، وقال رومينيجه في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد وقعنا مع بيريسيتش وهو يشارك عندما يقرر نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق، الاستفادة منه".
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