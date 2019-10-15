فسخ عقد لاعب تركي بسبب التحية العسكرية

تحرير:محمد جمال ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

المنتخب التركى

قررت إدارة نادى اسنت باولى الألمانى والذى ينافس في دورى الدرجة الثانية الألماني، الاستغناء عن اللاعب التركى جنك شاهين، بعد نشر الأخير رسالة تضامن مع العدوان العسكرى التركى على سوريا. وكتب شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" : نحن بجانب جيشنا البطولى وجيوشنا، صلوتنا معكم " . كما نشر شاهين صورة للاعبي المنتخب التركى أثناء تأديتهم للتحية العسكرية فى مباراتهم ضد منتخب فرنسا أمس الاثنين فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتى انتهت بالتعادل 1-1فى العاصمة باريس .

وواجه شاهين انتقادات واسعة من جماهير النادى الألمانى، مما دفع الإدارة للإستغناء عن حيث أعلنت ذلك في بيان رسمي جاء كالتالي:" لقد تم إعفاء شاهين من اللعب ومن مهامه التدريبية فورًا، وذلك لتجاهله المتكرر لمبادئ النادى ولضرورة حماية اللاعب" . وأضاف البيان:" جاء القرار بعد عدة نقاشات بين الإدارة والجماهير