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«بسبب المرتبات»..إطلاق الغاز على رجال الإطفاء بفرنسا

تحرير:رويترز ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات في العاصمة باريس مع رجال إطفاء محتجين على ظروف عملهم، والذي شارك فيه آلاف من رجال الإطفاء من أنحاء فرنسا الذين طالبوا بتحسين أجورهم وضمانات على مزايا تقاعدية وإبداء المزيد من الاحترام لمهنتهم، إذ قال صحفي من رويترز، إن رجال الإطفاء حاولوا تسلق حواجز معدنية حول مبنى البرلمان لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز. وتحرك المحتجون لاحقا إلى شرق باريس رغم استمرار إطلاق المزيد من قنابل الغاز عليهم ومواجهة شرطة مكافحة الشغب.
وقال أحد رجال الإطفاء من أوباني في جنوب فرنسا، ويدعى إريك بوزو، 46 عاما، «هناك غضب حقيقي والمشكلة هي عدم الاستماع لنا. لهذا فإن غضب الناس يزداد وقد بدأ في التحول إلى عنف».يذكر أن الشرطة الفرنسية، قد أطلقت في وقت سابق، الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 90 شخصًا من محتجي حركة «السترات الصفراء»، المناهضة
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هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟

بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري. وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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بوتين يصل السعودية لأول مرة منذ 12 عاما (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وتوجه الرئيس الروسي من المطار إلى القصر الملكي، إذ من المقرر أن يجري محادثات مع الملك سلمان وولي عهده. وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن المحادثات ستشمل مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.
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القرار يطبق فورا.. فرنسا تعاقب تركيا بسبب العدوان على سوريا

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بسبب العدوان على سوريا.. ألمانيا رابع دولة تحظر السلاح عن تركيا

قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة إلى النظام التركي، والتي يمكن استخدامها في العدوان على سوريا، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريح نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، إنه "في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا"، ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة الأسلحة الألمانية المُصدرة إلى تركيا بلغت 243 مليون يورو في 2018، ما يشكل نحو ثلث إجمالي صادرات ألمانيا من الأسلحة.
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الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

جاك شيراك.. عارض حرب العراق وأدين بالفساد

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عاما، وفقا لما قاله فريدريك سالات بارو، صهره، وصرح زوج ابنة الرئيس السابق: "توفي الرئيس جاك شيراك هذا الصباح بين أسرته بسلام". وشغل شيراك منصب رئيس الجمهورية لمدة 12 عاما بين عامي 1995 و2007، كما كان رئيسا للوزراء مرتين، وانتخب رئيسا لبلدية باريس 3 مرات. وكان له مواقف قوية أبرزها معارضته للحرب على العراق، وإنهاء التجنيد الإلزامي، والاعتراف بمسؤولية فرنسا عن الجرائم النازية، وتقليل فترة الولاية الرئاسية إلى 5 سنوات، بالإضافة لجملته الشهيرة حول تغير المناخ "منزلنا يحترق".
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر 86 عامًا

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، أعلنت وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا، بحسب "فرنس برس". جاك شيراك، سياسي فرنسي وُلد في 29 نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية. وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدةٍ لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عامًا. ترشح شيراك للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وحقق الفوز فيها عام 1995، وبقي رئيسًا لفرنسا حتى عام 2007.
ترامب وماكرون

ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة مع إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء». وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قالت في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر.
جانب من الاجتماع

بيان أوروبي يحمل إيران مسؤولية «هجوم أرامكو»

قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم الذى استهدف منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر الحالى. وفى بيان مشترك، بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت الحكومات الثلاث: «حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية».
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