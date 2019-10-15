خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

خالد الغندور

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم"، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، ستقام في موعدها حتى الآن ولم يتم أي تعديل على موعدها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى كما تردد، حيث كتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حتى الآن... مباراة القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بناء علي طلب من الجهات الأمنية، إلا أنه حتي الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تأجيل المباراة . ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري