بعد 8 سنوات.. أول حديث لمبارك عن حرب أكتوبر (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ومحمد فتحي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الرئيس مبارك

استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن نصر أكتوبر في عيدها الـ46، وتحدث عن علاقته بالحرب والانتصارات التي حققها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك من خلال فيديو مُسجل له حديثًا أعلن عنه نجله "علاء" منذ يومين على صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، إذ قال مبارك: «اليوم الاحتفال بعيد الذكرى الـ46 على حرب أكتوبر، ويجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، حتى يمحو أثار الهزيمة وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة».

وتابع: «الرئيس السادات هو صاحب قرار الحرب، راجل كان شجاع جدا وجرئ جدا، النهاردة 6 أكتوبر، تاريخ وفاته كمان بنحييه، حرب 67 مكنتش حرب، انضربنا بدون سابق إنذار وبدون خطة، كنت في طالعة عمليات في نص مايو ورجعت المطار». وأضاف: «يوم 3 يونيو جالنا مندوب من القيادة العامة، بنسأله إيه الموضوع،