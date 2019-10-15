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بعد 8 سنوات.. أول حديث لمبارك عن حرب أكتوبر (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ومحمد فتحي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الرئيس مبارك
الرئيس مبارك
استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن نصر أكتوبر في عيدها الـ46، وتحدث عن علاقته بالحرب والانتصارات التي حققها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك من خلال فيديو مُسجل له حديثًا أعلن عنه نجله "علاء" منذ يومين على صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، إذ قال مبارك: «اليوم الاحتفال بعيد الذكرى الـ46 على حرب أكتوبر، ويجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، حتى يمحو أثار الهزيمة وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة».
وتابع: «الرئيس السادات هو صاحب قرار الحرب، راجل كان شجاع جدا وجرئ جدا، النهاردة 6 أكتوبر، تاريخ وفاته كمان بنحييه، حرب 67 مكنتش حرب، انضربنا بدون سابق إنذار وبدون خطة، كنت في طالعة عمليات في نص مايو ورجعت المطار». وأضاف: «يوم 3 يونيو جالنا مندوب من القيادة العامة، بنسأله إيه الموضوع،
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شيخ الأزهر: سفينة الإنسانية تغرق في بحر الحروب والدمار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، برئاسة الأب رفيق جريش، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن سفينة الإنسانية تغرق في بحر من الحروب والدمار الذي خلفته الصرعات الدولية، لافتًا إلى أن رجال الأديان يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى أمام الله والإنسانية لإنقاذ البشرية من أخطاء الحضارات الغربية الحديثة، مضيفًا أن وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت للعالم أنموذجًا فريدًا للتعايش المشترك بين أبناء الإنسانية دون النظر إلى الجنس أو اللون أو المعتقد.
السيسي يستقبل مستثمري مصر في الخارج

السيسي يستقبل وفدا من مستثمري مصر بالخارج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن.
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رفع درجة الاستعداد في المنيا تحسبا للتقلبات الجوية

رفعت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز، وذلك تحسبا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط. وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق.
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الآثار تكشف خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن خبيئة ضخمة في جبانة "العساسيف" بالبر الغربي بالأقصر، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة، ولا زالت مغلقة، قائلا إنه تم الكشف عن تلك التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، إذ تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين؛ واحد فوق الآخر، وهذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف يوم السبت المقبل بالأقصر.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه رسالة للشعب: لا تلتفتوا لدعاوى الإحباط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا انتصرنا في حرب أكتوبر المجيدة حينما تسامينا على ضيق المورد بنبل المقصد وتجاوزنا مكائد الحاقدين وشماتة الأعداء، فيا أبناء مصر جميعًا ضعوا دوما مصلة الون نصب أعينكم ووفروا مناخ الملائم لنموه وازدهاره، مضيفًا: "لا تلتفتوا إلى دعاوي التشكيك والإحباط التي تأتي مدفوعة بأهداف شخصية أو مصالح ضيقة ولنكن جميعًا على قدر المسؤولية، فلا يصح سوى أن نعي جيدا أين تكمن مصلحة الوطن لنبني دولة المواطنة ونضمن لمصرنا المكانة التي تليق بها بين الأمم".
فيلم الممر

السيسي لأبطال «الممر»: بشكركم باسم كل المصريين

حضر أبطال فيلم الممر، الذي يؤرخ لفترة ما بعد نكسة عام 1967 (حرب الاستنزاف)، الفنانين: هند صبري، أحمد عز، أحمد رزق، محمد فراج، إياد نصار، أحمد فلوكس، وغيرهم، فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة (أكتوبر.. إرادة وتحد)، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين على نصر حرب أكتوبر المجيدة، وتوجه السيسي بالشكر لأبطال الفيلم والقائمين عليه قائلا: "أنا بشكركم باسم كل المصريين، على تقديم هذا العمل".
الرئيس-السيسى

«إرادة وتحدي».. السيسي يشهد الاحتفال بنصر 6 أكتوبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، يوم الأحد الماضي، إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي للنواب: جئتم في ظروف عالمية غير مسبوقة

انطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط والإصلاح الإداري، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن. وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها، مشددا على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خاصة أن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض، البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".
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