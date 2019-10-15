نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

الخطيب

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية، على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي السبق ومدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء سابقًا، والذي أقيم عقب صلاة العشاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وشهد العزاء تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والعامري فاروق نائب الرئيس، وطارق قنديل عضو المجلس، ومصطفى عبده نجم القلعة الحمراء الأسبق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وأحمد شوبير وعبد المنعم شطة، وخالد بيبو وياسر ريان والعديد من نجوم القلعة الحمراء.

كما شهد العزاء تواجد محمود أبورجيلة نجم الزمالك السابق وحلمي طولان مدرب الزمالك السابق وعلاء نبيل المدرب العام للمنتخب الوطني الأسبق، وحمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق الجونة، وحضور كرم كردي عضو مجلس اتحاد الكرة المصري. كما تواجد في العزاء كل من ضياء السيد، محمد عمارة، عبد الناصر محمد، بالإضافة