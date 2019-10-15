رياضة

السيتي يستعيد هذا الثنائي قبل موقعة كريستال بالاس

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
دي بروين
دي بروين
استعاد مانشستر سيتي، نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، الذي شارك تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ التي تعرض لها، وأبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية، وأصبح جاهزًا للظهور في المباراة القادمة، التي يلعبها الفريق السماوي أمام نظيره كريستال بالاس، في السادسة ونصف مساء السبت المقبل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما غاب منذ مواجهة إيفرتون في اللقاء الذي أقيم الشهر الماضي.
الأنباء السعيدة لفريق مانشستر سيتي لم تقف فقط عند عودة دي بروين، بل ظهر في المران الجماعي المدافع جون ستونز، الذي خاض مباراة واحدة فقط هذا الموسم أمام نورويتش، وخسرها السيتي بثلاثة أهداف لهدفين، وترك مهمة الدفاع للأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي فقط، بعد إصابة لابورت، ويضطر جوارديولا لإشراك فرناندينيو لاعب
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إيطاليا تدك شباك ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات اليورو

اكتسح المنتخب الإيطالي نظيره منتخب ليشتنشتاين، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب رينبارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، ليواصل منتخب الآزوري صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، وحسم تأهله إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير، وجاء منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث بعشرة نقاط.
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إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

تعادل المنتخب الإسبانين أمام نظيره السويدي، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فريندز آرينا» في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020. بادر منتخب السويد في التسجيل عن طريق ماركوس بيرج، في الدقيقة 51 من زمن أحداث المباراة قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق رودريجو مورينو. ويرتفع بهذه النتيجة رصيد منتخب إسبانيا لــ20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة ليتأهل رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
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طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
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صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر مع ليفربول

توج محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف سجله الفريق فى شهر سبتمبر الماضى. وكشف الريدز عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها، وحصد صلاح أفضل هدف والذى سجله فى شباك نيو كاسل يونايتد والتى جمعت بينهما فى الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، فاز فيها أبناء كلوب بثلاثة أهداف لهدف. وحل فى المركز الثانى من التصويت الجماهيرى هدف من صناعة صلاح أيضًا، والذى سجله ألكسندر أرنولد أمام تشيلسي، وفاز فيها الأول بنتيجة هدفين لهدف فى البريمرليج.
فان دايك

فان دايك يعلق على فارق النقاط مع مانشستر سيتي

أشار المدافع فيرجيل فان دايك، إلى عدم إهتمام فريقه ليفربول بفارق النقاط الحالي بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي ذلك بعدما سقط السيتي بصورة مفاجأة على ملعبه في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون، في الوقت الذي تغلب فيه الريدز على ليستر سيتي، ليستع الفارق بينهما إلى 8 نقاط بعد مرور 8 جولات، وقال فان دايك لشبكة "سكاي سبورتس": " حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي".
محمد صلاح (1.) (2)

محمد صلاح رجل العام في اختيارات مجلة «جي كيو»

اختارت مجلة «جي كيو» العالمية، اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، للفوز بجائزة رجل العام في 2019، وذلك بالحفل الذي أقيم بمدينة أبوظبي الإماراتية، إذ شهد الحفل المقام بدولة الإمارات، حضور العديد من نجوم الشرق الأوسط في مختلف المجالات. وسجل نجم الريدز مع ليفربول خلال 12 مباراة حتى الآن 6 أهداف منذ بداية الموسم بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا، و 4 أهداف في الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، ويبتعد صلاح حتى الان عن المنافسة على لقب الهداف حيث يتصدر هدافي الدوري حاليًا تامي إبراهام، لاعب تشيلسي برصيد 8 أهداف.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

الفحوصات تكشف عن حجم إصابة محمد صلاح

أجرى نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، الفحوصات الطبية اللازمة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال فوز الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودري، عليه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، وهو التدخل الذي سقط على أثره صلاح على أرض الملعب، ليغادر المباراة قبل نهايتها بسبب الإصابة.
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