السيتي يستعيد هذا الثنائي قبل موقعة كريستال بالاس

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

دي بروين

استعاد مانشستر سيتي، نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، الذي شارك تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ التي تعرض لها، وأبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية، وأصبح جاهزًا للظهور في المباراة القادمة، التي يلعبها الفريق السماوي أمام نظيره كريستال بالاس، في السادسة ونصف مساء السبت المقبل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما غاب منذ مواجهة إيفرتون في اللقاء الذي أقيم الشهر الماضي.

الأنباء السعيدة لفريق مانشستر سيتي لم تقف فقط عند عودة دي بروين، بل ظهر في المران الجماعي المدافع جون ستونز، الذي خاض مباراة واحدة فقط هذا الموسم أمام نورويتش، وخسرها السيتي بثلاثة أهداف لهدفين، وترك مهمة الدفاع للأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي فقط، بعد إصابة لابورت، ويضطر جوارديولا لإشراك فرناندينيو لاعب

الأنباء السعيدة لفريق مانشستر سيتي لم تقف فقط عند عودة دي بروين، بل ظهر في المران الجماعي المدافع جون ستونز، الذي خاض مباراة واحدة فقط هذا الموسم أمام نورويتش، وخسرها السيتي بثلاثة أهداف لهدفين، وترك مهمة الدفاع للأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي فقط، بعد إصابة لابورت، ويضطر جوارديولا لإشراك فرناندينيو لاعب الوسط كقلب دفاع ومن المتوقع أن يغيب لابورت عن الملاعب حتى فبراير المقبل، بعد إجراء عملية جراحية في ركبته اليمنى بسبب تلف الغضروف.



كما شارك أيضا سيرجيو أجويرو في المران بشكل طبيعي بعدما غاب عن منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي لمعاناته من الإجهاد.



ويحتل مانشستر سيتي حامل لقب البطولة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر حاليًا، وصاحب وصافة النسخة الماضية من البريميرليج.