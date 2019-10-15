صالح: تطبيق القانون على من يحاولون عرقلة الانتخابات

تحرير:وكالات ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

الفريق أحمد قايد صالح

توعد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية بالعقاب، إذ قال صالح، إن الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية سيلقون جزاءهم العادل، موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول عرقلة المسار الانتخابي المصيري، مضيفًا أن هؤلاء يحاولون التشويش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة بالرئاسيات، مشيرًا إلى أن هذه العصابة سلط عليها الشعب الجزائري الواعي والمخلص أقسى عقوبة، من خلال عزلها ونبذها.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أن قطار الجزائر قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة بفضل تضافر الجهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، وفقًا لروسيا اليوم.وصرح الفريق، بأن الجيش كان بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، مشددا على أن القرارات الشجاعة التي اتخذتها