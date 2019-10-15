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صالح: تطبيق القانون على من يحاولون عرقلة الانتخابات

تحرير:وكالات ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
الفريق أحمد قايد صالح
الفريق أحمد قايد صالح
توعد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية بالعقاب، إذ قال صالح، إن الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية سيلقون جزاءهم العادل، موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول عرقلة المسار الانتخابي المصيري، مضيفًا أن هؤلاء يحاولون التشويش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة بالرئاسيات، مشيرًا إلى أن هذه العصابة سلط عليها الشعب الجزائري الواعي والمخلص أقسى عقوبة، من خلال عزلها ونبذها.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أن قطار الجزائر قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة بفضل تضافر الجهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه، وفقًا لروسيا اليوم.وصرح الفريق، بأن الجيش كان بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، مشددا على أن القرارات الشجاعة التي اتخذتها
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سفير-سوريا -لدى -جامعة -الدول -العربية -يوسف- أحمد

وفاة آخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية

توفي آخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية، وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي، يوسف أحمد، عن عمر ناهز 72 عاما. وتولى يوسف أحمد منصب سفير بلاده لدى القاهرة، ومندوبها في الجامعة العربية منذ عام 2000 وحتى تاريخ تعليق عضوية دمشق لدى الجامعة عام 2011. ومن المواقف التي أظهرت أحمد في وسائل الإعلام العربية، ما أعلنه عقب قرار الجامعة إذ وصفه بأنه غير قانوني، ومخالف لميثاقها، ويخضع لأجندات أمريكية، بينما كانت انتقاداته الحادة موجهة لرئيس وزراء قطر آنذاك حمد بن جاسم الذي تلا القرار، إذ وصفه بالعمالة والخيانة، وهو ما حاول الأخير أن يرد عليه بهدوء.
الحوثيين

اليمن: إحباط محاولة تسلل للحوثيين وسط البلاد

تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة أنصار الله «الحوثيين»، في محافظة الضالع وسط اليمن، إذ نقل المركز الإعلامي لجبهة الضالع على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، عن النقيب عياد الجعدي، من اللواء 30 مدرع، أن مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في حبيل العبدي وتبة عثمان شمال وجنوب مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، مؤكدًا أن القوات أحبطت محاولة تسلل الحوثيين، وتكبيدهم العديد من القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن انسحاب عدد من المهاجمين باتجاه بيت الشرجي عقب إفشال تسللهم، وفقًا لسبوتنيك.
مقتل 20- من-أنصار-الله-بغارات-لطيران-التحالف

أنصار الله: 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة

اتهمت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية وهجماته الميدانية خلال الساعات الماضية، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن دول العدوان شنت أكثر من 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة، مشيرًا إلى تزامن الغارات مع تصعيد مستمر في جبهات الحدود ومحاولات تقدم في جبهات مختلفة، مؤكدًا على أن التصدي لمحاولات التقدم دون تحقيق أي نتيجة تذكر، وفقًا لسبوتنيك.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تُجبر مواطنا على هدم منزله بيده بالقدس

هدم مواطن مقدسي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من بنايته السكنية في قرية صور باهر جنوب القدس، بحجة "قربها من الشارع الأمني" المقام على أراضي الأهالي في البلدة. وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة الدفاع عن أراضي حي وادي الحمص في صور باهر أن البناية تقع في منطقة (A) وتم بناؤها وفق تراخيص البناء من السّلطة الفلسطينيّة، إلا أن الحاكم العسكري الإسرائيلي أصدر قرارا بهدمها بحجة "قربها من الشارع الأمني"، وصادقت على القرار المحكمة الإسرائيلية "العليا".
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نبيل -القروي

حملة «المرشح المسجون» بتونس تنفي انسحابه من الانتخابات

نفى المكتب الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، صحة ما يتردد عن انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا في بيان اليوم الثلاثاء، أن القروي متمسك بحقه في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية «احتراما لإرادة الشعب والناخبين».. كان المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، قد قال في وقت سابق، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس الأحد الماضي، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة.
ايران والعراق

إيران تهدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لا تزال عملية تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد أي تدخلات خارجية أمرا صعب المنال في الولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، وتحديدًا في أعقاب دخول أطراف جديدة على خط التهديدات التي تمثل صداعًا في رأس الأجهزة المعلوماتية. تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية بات أمرًا لا يمكن تأخيره أو التغاضي عنه في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم الكشف عن محاولات من جانب قراصنة إيرانيين لاختراق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض الانتخابات المقبلة خلال عام 2020.
قايد-صالح

هل يتدخل الجيش الجزائري في اختيار خليفة بوتفليقة؟

رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع الجزائري، وبعد إلغاء موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو تحت ضغط الشارع، عاد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتحديد 12 ديسمبر كموعد جديد للانتخابات، لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية. ويواصل الجزائريون حراكهم من خلال مظاهرات حاشدة بالعاصمة ليجددوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة. ورفع المتظاهرون شعارات ضد رئيسي وزراء سابقين للرئاسة، هما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وعبدالمجيد تبون اللذين أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
احمد-قايد-صالح

الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.
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