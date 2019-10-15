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إعدام 3 طن أغذية فاسدة بمصانع العاشر من رمضان

تحرير:محمد فتحي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
الدكتور هشام شوقي مسعود
الدكتور هشام شوقي مسعود
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة علي مصانع الأغذية بمدينة العاشر، بناءا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، مما أسفر عن إعدام 3 طن أغذية منها «حلويات، بسكويت، لبان، أواني، هوالك إنتاج»، وذلك في 3 مصانع لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 321 كرتونه بسكويت ويفر مغطي بالشيكولاتة مرتجع، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر جنحة صحية، وسحب 15 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.وأكد وكيل الوزارة على إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان
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وزير- الدفاع -المصري

وزير الدفاع في المناورة «رعد 31»: قادرون على تأمين الحدود

على الحدود الغربية، وبمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، نفذت وحدات من المنطقة الغربية العسكرية المرحلة الرئيسية للمناورة " رعد 31 " مع الرماية بالذخيرة الحية ا، والتي شهدها وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وتستمر لعدة أيام، إذ تأتي المناورة في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وتزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.
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المالية تنفي فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية

نفت وزارة المالية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، إذ ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات وزير المالية بالأمس، بأن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.
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بعد 8 سنوات.. أول حديث لمبارك عن حرب أكتوبر (فيديو)

استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن نصر أكتوبر في عيدها الـ46، وتحدث عن علاقته بالحرب والانتصارات التي حققها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك من خلال فيديو مُسجل له حديثًا أعلن عنه نجله "علاء" منذ يومين على صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، إذ قال مبارك: «اليوم الاحتفال بعيد الذكرى الـ46 على حرب أكتوبر، ويجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، حتى يمحو أثار الهزيمة وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة».
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شيخ الأزهر: سفينة الإنسانية تغرق في بحر الحروب والدمار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، برئاسة الأب رفيق جريش، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن سفينة الإنسانية تغرق في بحر من الحروب والدمار الذي خلفته الصرعات الدولية، لافتًا إلى أن رجال الأديان يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى أمام الله والإنسانية لإنقاذ البشرية من أخطاء الحضارات الغربية الحديثة، مضيفًا أن وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت للعالم أنموذجًا فريدًا للتعايش المشترك بين أبناء الإنسانية دون النظر إلى الجنس أو اللون أو المعتقد.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان تنفذ 1016 مصنعاً بـ«العاشر» بـ3 مليار جنيه

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 متر مربع. موضحًا أن عدد المصانع المُنتجة بالمدينة 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.
.وزيرة-هالة-زايد الصح- تتابع-الاستعدادات -عمليات قسطرة -لقلب في-بورسعيد (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 256 ألف عملية عاجلة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفا و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب.
لبن-أطفال (1)

الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

غلق 56 منشأة غذائية وإعدام 5.5 طن أسماك فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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