إعدام 3 طن أغذية فاسدة بمصانع العاشر من رمضان

تحرير:محمد فتحي ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

الدكتور هشام شوقي مسعود

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة علي مصانع الأغذية بمدينة العاشر، بناءا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، مما أسفر عن إعدام 3 طن أغذية منها «حلويات، بسكويت، لبان، أواني، هوالك إنتاج»، وذلك في 3 مصانع لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 321 كرتونه بسكويت ويفر مغطي بالشيكولاتة مرتجع، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر جنحة صحية، وسحب 15 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.وأكد وكيل الوزارة على إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان