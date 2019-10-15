أنصار الله: 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة

تحرير:وكالات ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

غارات جوية في اليمن_أرشيفية

اتهمت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية وهجماته الميدانية خلال الساعات الماضية، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن دول العدوان شنت أكثر من 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة، مشيرًا إلى تزامن الغارات مع تصعيد مستمر في جبهات الحدود ومحاولات تقدم في جبهات مختلفة، مؤكدًا على أن التصدي لمحاولات التقدم دون تحقيق أي نتيجة تذكر، وفقًا لسبوتنيك.

وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، قد أعلن في وقت سابق، مقتل وإصابة عناصر من جماعة «أنصار الله» الحوثيين، في قصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ، شمال