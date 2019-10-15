اليمن: إحباط محاولة تسلل للحوثيين وسط البلاد

تحرير:وكالات ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة أنصار الله «الحوثيين»، في محافظة الضالع وسط اليمن، إذ نقل المركز الإعلامي لجبهة الضالع على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، عن النقيب عياد الجعدي، من اللواء 30 مدرع، أن مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في حبيل العبدي وتبة عثمان شمال وجنوب مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، مؤكدًا أن القوات أحبطت محاولة تسلل الحوثيين، وتكبيدهم العديد من القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن انسحاب عدد من المهاجمين باتجاه بيت الشرجي عقب إفشال تسللهم، وفقًا لسبوتنيك.

وكانت القوات المشتركة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، السيطرة على بلدة الفاخر وقرى الجبجب، ودبيان، وحمان، وسليم، والزمعري، والخرازة، والريبي، وعويش، وباجة، والظاهرة، والدرما، ومرخزة، ووادي الغدير، وحبيل الكلب، والغشة، والعصد، ومهتم، والضبة، ولكام الذرة، والسود، وعثمان، ومدرسة العرم، خلال عملية واسعة على