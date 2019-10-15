طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

طارق العشري

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».

وواصل العشري حديثه، قائلًا:«مباراة الإسماعيلي ستكون صعبة، لكننا جاهزون للقاء، استفدنا من فترة التوقف الدولي، وقمنا بتصحيح الأخطاء، خاصة في خط الدفاع.. فوزنا على الدراويش في مباراتي الموسم الماضي، لكنه ليس مقياس عن أفضلية الحدود في المباراة المقبلة». واختتم مدرب الحدود، قائلًا: «الإسماعيلي