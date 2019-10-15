المالية تنفي فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

نفت وزارة المالية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، إذ ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات وزير المالية بالأمس، بأن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.

وقررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، في وقت سابق، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019.وأضافت الشركة في بيان لها، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها.وحققت