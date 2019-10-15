المالية تنفي فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية
تحرير:أ.ش.أ
١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
السجائر_أرشيفية
نفت وزارة المالية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، إذ ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات وزير المالية بالأمس، بأن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.
وقررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، في وقت سابق، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019.وأضافت الشركة في بيان لها، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها.وحققت
وقررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، في وقت سابق، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019.
وأضافت الشركة في بيان لها، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها.
وحققت شركة الشرقية للدخان أرباحا بلغت نحو 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من العام المالي الماضي 2018- 2019، مقابل أرباح بلغت نحو 4.240 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.
وفي يوليو من العام الماضي 2018، شهدت أسعار السجائر زيادات جديدة، حيث أعلنت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومبانى، رفع الأسعار، وتراوحت الزيادة ما بين جنيه ونصف الجنيه، و4 جنيهات.(التفاصيل)