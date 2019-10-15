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المالية تنفي فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية

تحرير:أ.ش.أ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
السجائر_أرشيفية
السجائر_أرشيفية
نفت وزارة المالية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، إذ ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات وزير المالية بالأمس، بأن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.
وقررت شركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، في وقت سابق، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 14 أغسطس 2019.وأضافت الشركة في بيان لها، أنه تقررت زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما تقررت زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها.وحققت
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وزير- الدفاع -المصري

وزير الدفاع في المناورة «رعد 31»: قادرون على تأمين الحدود

على الحدود الغربية، وبمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، نفذت وحدات من المنطقة الغربية العسكرية المرحلة الرئيسية للمناورة " رعد 31 " مع الرماية بالذخيرة الحية ا، والتي شهدها وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وتستمر لعدة أيام، إذ تأتي المناورة في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وتزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

إعدام 3 طن أغذية فاسدة بمصانع العاشر من رمضان

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة علي مصانع الأغذية بمدينة العاشر، بناءا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، مما أسفر عن إعدام 3 طن أغذية منها «حلويات، بسكويت، لبان، أواني، هوالك إنتاج»، وذلك في 3 مصانع لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
محمد-حسنى-مبارك (2)

بعد 8 سنوات.. أول حديث لمبارك عن حرب أكتوبر (فيديو)

استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن نصر أكتوبر في عيدها الـ46، وتحدث عن علاقته بالحرب والانتصارات التي حققها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك من خلال فيديو مُسجل له حديثًا أعلن عنه نجله "علاء" منذ يومين على صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، إذ قال مبارك: «اليوم الاحتفال بعيد الذكرى الـ46 على حرب أكتوبر، ويجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، حتى يمحو أثار الهزيمة وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: سفينة الإنسانية تغرق في بحر الحروب والدمار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، برئاسة الأب رفيق جريش، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن سفينة الإنسانية تغرق في بحر من الحروب والدمار الذي خلفته الصرعات الدولية، لافتًا إلى أن رجال الأديان يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى أمام الله والإنسانية لإنقاذ البشرية من أخطاء الحضارات الغربية الحديثة، مضيفًا أن وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت للعالم أنموذجًا فريدًا للتعايش المشترك بين أبناء الإنسانية دون النظر إلى الجنس أو اللون أو المعتقد.
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وزارة-المالية

المالية تنفي الانتهاء من إعداد قانون ضريبة الدخل

نفت وزارة المالية في بيان لها اليوم، الخميس، ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، مؤكدة أنه عارٍ تمامًا من الصحة، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع القانون، ولا يزال العمل قائما عليها. وأضافت الوزارة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
مجلس-النواب

نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
وزارة-المالية

المالية تستعرض جهود إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و188 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و419 مليون جنيه.
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