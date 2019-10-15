رياضة

إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
تعادل المنتخب الإسبانين أمام نظيره السويدي، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فريندز آرينا» في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020. بادر منتخب السويد في التسجيل عن طريق ماركوس بيرج، في الدقيقة 51 من زمن أحداث المباراة قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق رودريجو مورينو. ويرتفع بهذه النتيجة رصيد منتخب إسبانيا لــ20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة ليتأهل رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
أما منتخب السويد، فأرتفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني من ترتيب المجموعة التي تضم كلًا من رومانيا، والنرويج، ومالطة، وجزر فاروه. في مباراة أخرى حقق المنتخب السويسري الفوز على نظيره إيرلندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بنيهما على ملعب جنيف، في إطار مباريات الجولة السابعة للمجموعة الرابعة
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ايطاليا‎

إيطاليا تدك شباك ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات اليورو

اكتسح المنتخب الإيطالي نظيره منتخب ليشتنشتاين، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب رينبارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، ليواصل منتخب الآزوري صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، وحسم تأهله إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير، وجاء منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث بعشرة نقاط.
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بلجيكا تواصل عروضها القوية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب البلجيكي، الفوز على نظيره كازاخستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أستانا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، سجل ميتشي باتشواي هدف التقدم للضيوف، وأضاف توماس مونييه الهدف الثاني، لترفع بلجيكا رصيدها إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن روسيا صاحب المركز الثاني، والذي اقترب من الصعود رفقة الشياطين الحمر، في المقابل تجمد رصيد كازاخستان عند 7 نقاط في المركز الرابع.
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يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.
راموس‎

راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

أعرب سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب النرويج، في المباراة، التي أقيمت على ستاد وليفال ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ويتأجل حسم تأهل الماتادور، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن السويد الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل رفع النرويج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.
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يوسف بولسن يمنح الدنمارك فوزًا غاليًا أمام سويسرا

تمكن منتخب الدنمارك، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره السويد، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باركن، فى إطار تصفيات بطولة كأس الأمم "يورو 2020"، وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف بولسن، ليمنح المنتخب الدنماركى هدف غالي وثلاث نقاط، تضعه فى وصافة المجموعة. ويحل الدنمارك فى المجموعة الرابعة مع جورجيا وأيرلندا وجبل طارق، وبهذ الفوز يحتل المنتخب الدنماركى المركز الثانى برصيد 12 نقطة، متساويًا مع منتخب أيرلندا الذي يتصدر ترتيب المجموعة.
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