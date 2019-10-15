إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

منتخب إسبانيا

تعادل المنتخب الإسبانين أمام نظيره السويدي، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فريندز آرينا» في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020. بادر منتخب السويد في التسجيل عن طريق ماركوس بيرج، في الدقيقة 51 من زمن أحداث المباراة قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق رودريجو مورينو. ويرتفع بهذه النتيجة رصيد منتخب إسبانيا لــ20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة ليتأهل رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

أما منتخب السويد، فأرتفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني من ترتيب المجموعة التي تضم كلًا من رومانيا، والنرويج، ومالطة، وجزر فاروه. في مباراة أخرى حقق المنتخب السويسري الفوز على نظيره إيرلندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بنيهما على ملعب جنيف، في إطار مباريات الجولة السابعة للمجموعة الرابعة