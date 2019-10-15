رياضة

إيطاليا تدك شباك ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات اليورو

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا
اكتسح المنتخب الإيطالي نظيره منتخب ليشتنشتاين، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب رينبارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، ليواصل منتخب الآزوري صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، وحسم تأهله إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير، وجاء منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث بعشرة نقاط.
لم يحتاج منتخب إيطاليا سوى دقيقتين من أجل زيارة شباك أصحاب الأرض، بعدما أرسل بيراجي كرة عرضية، استقبلها بيرنارديسكي بتسديدة في الشباك، وتصدى حارس ليشتنشتاين لأكثر من هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الآزوري بهدف نظيف. وفي الدقيقة 70، تمكن المنتخب الإيطالي من مضاعفة النتيجة عن طريق بيلوتي، بعدما استقبل
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إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

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