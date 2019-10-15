«دي خيا» يتعرض للإصابة..وغموض موقفه من موقعة ليفربول

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

دي خيا

تعرض الحارس ديفيد دي خيا، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد الإنجلبيزي، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره السويدي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فريندز آرينا، ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وجاءت إصابة دي خيا في الدقيقة 59 من مباراة إسبانيا مع السويد، ليغادر أرضية الملعب وينزل بدلاً منه كيبا أريزابالاجا، وخرج الأول متأثرا بالإصابة لتثير الشكوك حول موقفه من خوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المُقبل.

يُذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب بريميرليج بالعلامة الكاملة بعد فوزه في أول 8 جولات في المسابقة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في الجدول بعد فشله في تحقيق الانتصار خلال آخر ثلاث مباريات ليجمع 9 نقاط. #يورو2020 ?? ضربة موجعة للمنتخب الإسباني الليلة ومانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول!#EURO2020