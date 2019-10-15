رياضة

«دي خيا» يتعرض للإصابة..وغموض موقفه من موقعة ليفربول

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
دي خيا
دي خيا
تعرض الحارس ديفيد دي خيا، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد الإنجلبيزي، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره السويدي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فريندز آرينا، ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وجاءت إصابة دي خيا في الدقيقة 59 من مباراة إسبانيا مع السويد، ليغادر أرضية الملعب وينزل بدلاً منه كيبا أريزابالاجا، وخرج الأول متأثرا بالإصابة لتثير الشكوك حول موقفه من خوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المُقبل.
يُذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب بريميرليج بالعلامة الكاملة بعد فوزه في أول 8 جولات في المسابقة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في الجدول بعد فشله في تحقيق الانتصار خلال آخر ثلاث مباريات ليجمع 9 نقاط. #يورو2020 ?? ضربة موجعة للمنتخب الإسباني الليلة ومانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول!#EURO2020
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
عمرو السولية

شكوك حول لحاق «عمرو السولية» بمباراة الزمالك

أثار عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكوك حول موقفه من خوض مباراة القمة المنتظرة أمام نظيره الزمالك، المُقرر إقامتها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق لاعب خط وسط الأهلي بمباراة الزمالك ولم يتم اكتمال شفائه بعد تعرضه لجزع في الرياط الخارجي لكاحل القدم. وكان طبيب الأهلي قد أكد، أن اللاعب أصبح جاهز من الناحية الطبية خلال الفترة الماضية.
الجزائر‎

رياض محرز يقود الجزائر للفوز على كولومبيا

واصل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي مديره الفني، سلسلة نتائجه المبهرة، عقب التتويج ببطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال الفترة الماضية، وحقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب كولومبيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية، سجل بغداد بونجاح هدف التقدم لمحاربي الصحراء، فيما تكفل رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني والثالث لمنتخب بلاده.
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محمد- صلاح‎

صلاح يوجه رسالة للشعب اللبناني بعد كارثة الحرائق

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى عن دعمه للشعب اللبنانى وذلك على خلفية الحرائق الأخيرة التى نشبت فى لبنان، بسبب الإرتفاع الكبير فى درجات الحرارة . وكتب الدولي المصري، عبر حسابه الرسمى على موقع التاوصل الإجتماعى "تويتر": "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان، ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر". واندلعت سلسلة من الحرائق الواسعة والتي امتدت في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان خلال الساعات الماضية، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووجود رياح نشطة.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (4)

الاتحاد الإنجليزي يعلن عن حكم لقاء ليفربول ومانشستر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد في الجولة التاسعة من البريميرليج. وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن الحكم مارتن أتكينسون هو من سيدير المباراة، وتُعد تلك المباراة هي السابعة لأتكينسون التي يتولى التحكيم فيها خلال النسخة الحالية من الدوري، والمُقرر إقامتها يوم الأحد المُقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
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