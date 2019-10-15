وزير الدفاع في المناورة «رعد 31»: قادرون على تأمين الحدود

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادره على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف.

تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

على الحدود الغربية، وبمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، نفذت وحدات من المنطقة الغربية العسكرية المرحلة الرئيسية للمناورة " رعد 31 " مع الرماية بالذخيرة الحية ا، والتي شهدها وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وتستمر لعدة أيام، إذ تأتي المناورة في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وتزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي كلمته أشار قائد المنطقة الغربية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الدائم والمستمر للمنطقة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات، ليظل رجالها في أعلى درجات الكفاءة القتالية والإستعداد القتالي لحماية بوابة مصر الغربية بكل الشجاعة والإخلاص.وتلى ذلك عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل

وفي كلمته أشار قائد المنطقة الغربية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الدائم والمستمر للمنطقة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات، ليظل رجالها في أعلى درجات الكفاءة القتالية والإستعداد القتالي لحماية بوابة مصر الغربية بكل الشجاعة والإخلاص.

وتلى ذلك عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة، وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة، وذلك بمعاونة الهليكوبتر المسلح، وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، للتصدي لهجمات العدو المضادة وحرمانه من تنفيذ مهامه.

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة الأعمال التي توكل إليهم، ومقدمًا لهم التهنئه بذكرى انتصارات أكتوبر المجيده التي ستظل شاهده على عبقريه المقاتل المصري وإرادته الصلبة التي لا تعرف المستحيل.

وفي نهاية المرحلة، ناقش القائد العام عددا من القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة في تنفيذ المهام، وكيفية إتخاذ القرار المناسب لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء سير أعمال القتال، وإستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات لدارسى الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين، والتي أجاب عليها مخططو ومنفذوا المناورة.

وأشاد القائد العام بحماة بوابة مصر الغربية، وجهودهم في مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعيه، وتأمين الإتجاه الإستراتيجي الغربي على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة، وبالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله بإعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة مستقبلية توكل إليها.

وأكد الفريق أول زكي، أن القوات المسلحة قادره على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف، وقادره على تنفيذ كافه المهام تحت مختلف الظروف، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائما إلتزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائما حصنا منيعا لشعب مصر العظيم ودرعا قويا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التي كلفهم بها الشعب.

كما أشاد القائد العام بسرعة تلبية الإحتياطي المستدعي لنداء الوطن ومشاركتهم في المناورة رعد "31 "، مؤكدا أنهم نبت أصيل من شباب مصر وقدوة في الإنضباط والتفاني وخدمة الوطن.

حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.