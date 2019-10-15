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وزير الدفاع في المناورة «رعد 31»: قادرون على تأمين الحدود

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادره على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف.
تحرير:أميرة إبراهيم ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
وزير الدفاع أثناء حضور مناورة رعد 31
وزير الدفاع أثناء حضور مناورة رعد 31
على الحدود الغربية، وبمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، نفذت وحدات من المنطقة الغربية العسكرية المرحلة الرئيسية للمناورة " رعد 31 " مع الرماية بالذخيرة الحية ا، والتي شهدها وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وتستمر لعدة أيام، إذ تأتي المناورة في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وتزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.
وفي كلمته أشار قائد المنطقة الغربية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الدائم والمستمر للمنطقة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات، ليظل رجالها في أعلى درجات الكفاءة القتالية والإستعداد القتالي لحماية بوابة مصر الغربية بكل الشجاعة والإخلاص.وتلى ذلك عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل
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سجائر

المالية تنفي فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية

نفت وزارة المالية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، إذ ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات وزير المالية بالأمس، بأن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

إعدام 3 طن أغذية فاسدة بمصانع العاشر من رمضان

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة علي مصانع الأغذية بمدينة العاشر، بناءا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، مما أسفر عن إعدام 3 طن أغذية منها «حلويات، بسكويت، لبان، أواني، هوالك إنتاج»، وذلك في 3 مصانع لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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بعد 8 سنوات.. أول حديث لمبارك عن حرب أكتوبر (فيديو)

استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن نصر أكتوبر في عيدها الـ46، وتحدث عن علاقته بالحرب والانتصارات التي حققها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك من خلال فيديو مُسجل له حديثًا أعلن عنه نجله "علاء" منذ يومين على صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، إذ قال مبارك: «اليوم الاحتفال بعيد الذكرى الـ46 على حرب أكتوبر، ويجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر، حتى يمحو أثار الهزيمة وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: سفينة الإنسانية تغرق في بحر الحروب والدمار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، برئاسة الأب رفيق جريش، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن سفينة الإنسانية تغرق في بحر من الحروب والدمار الذي خلفته الصرعات الدولية، لافتًا إلى أن رجال الأديان يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى أمام الله والإنسانية لإنقاذ البشرية من أخطاء الحضارات الغربية الحديثة، مضيفًا أن وثيقة الأخوة الإنسانية قدمت للعالم أنموذجًا فريدًا للتعايش المشترك بين أبناء الإنسانية دون النظر إلى الجنس أو اللون أو المعتقد.
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وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
وزير الدفاع

وزير الدفاع مع مقاتلي البحرية والمنطقة الشمالية: نطور قدراتنا لحماية الأمن القومي

دقيقة حداد لأرواح الشهداء وتحية منقولة للأبطال المقاتلين من قائدهم الأعلى رئيس الدولة، حملها القائد العام الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى مقاتلي القوات البحرية ومقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ثم كانت العبارات الواضحة لرجال أبطال يحترمون قادتهم ويجلونهم.
وزير-الدفاع-محمد-زكى

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
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