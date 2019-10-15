رياض محرز يقود الجزائر للفوز على كولومبيا

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

منتخب الجزائر

واصل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي مديره الفني، سلسلة نتائجه المبهرة، عقب التتويج ببطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال الفترة الماضية، وحقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب كولومبيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية، سجل بغداد بونجاح هدف التقدم لمحاربي الصحراء، فيما تكفل رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني والثالث لمنتخب بلاده.

دخل المنتخب الجزائري المتوج ببطولة أمم إفريقيا، المباراة بقوة، ونجح في تسجيل الهدف الأول، عن طريق بغداد بونجاح، الذي تلقى تمريرة من رياض محرز، وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس في التعامل معها، لتسكن الشباك، وبعد مرور خمس دقائق، أضاف رياض محرز، الهدف الثاني لمنتخب الجزائر، بعدما استقبل