رياضة

رياض محرز يقود الجزائر للفوز على كولومبيا

تحرير:علي الزيني ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
واصل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي مديره الفني، سلسلة نتائجه المبهرة، عقب التتويج ببطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال الفترة الماضية، وحقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب كولومبيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية، سجل بغداد بونجاح هدف التقدم لمحاربي الصحراء، فيما تكفل رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني والثالث لمنتخب بلاده.
دخل المنتخب الجزائري المتوج ببطولة أمم إفريقيا، المباراة بقوة، ونجح في تسجيل الهدف الأول، عن طريق بغداد بونجاح، الذي تلقى تمريرة من رياض محرز، وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس في التعامل معها، لتسكن الشباك، وبعد مرور خمس دقائق، أضاف رياض محرز، الهدف الثاني لمنتخب الجزائر، بعدما استقبل
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
عمرو السولية

شكوك حول لحاق «عمرو السولية» بمباراة الزمالك

أثار عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكوك حول موقفه من خوض مباراة القمة المنتظرة أمام نظيره الزمالك، المُقرر إقامتها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق لاعب خط وسط الأهلي بمباراة الزمالك ولم يتم اكتمال شفائه بعد تعرضه لجزع في الرياط الخارجي لكاحل القدم. وكان طبيب الأهلي قد أكد، أن اللاعب أصبح جاهز من الناحية الطبية خلال الفترة الماضية.
دي خيا

«دي خيا» يتعرض للإصابة..وغموض موقفه من موقعة ليفربول

تعرض الحارس ديفيد دي خيا، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد الإنجلبيزي، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره السويدي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فريندز آرينا، ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وجاءت إصابة دي خيا في الدقيقة 59 من مباراة إسبانيا مع السويد، ليغادر أرضية الملعب وينزل بدلاً منه كيبا أريزابالاجا، وخرج الأول متأثرا بالإصابة لتثير الشكوك حول موقفه من خوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المُقبل.
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مانشستر سيتي‎

السيتي يبحث عن مطاردة ليفربول أمام وولفر هامبتون

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره وولفر هامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يوجد وولفر هامبتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 6 مباريات مقابل انتصارين لوولفر هامبتون، وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل السيتي في تلك اللقاءات 21 هدفًا مقابل 11 هدفًا لوولفر هامبتون.
مانشستر سيتي

الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يستمر الدوري المصري بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وستكون المواجهة الأبرز في «الإجيبشن ليج» هي التي ستجمع بين الزمالك ونادي مصر، في الثامنة مساء اليوم، وفي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يلعب مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون، وساوثهامبتون ضد تشيلسي، وأرسنال ضد بورنموث، أما في الخامسة فيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل، في ختام الجولة الثامنة.
بيرناردو-سيلفا (2)

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لنجم السيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي. وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بإحدى الشخصيات الكرتونية، التي تستخدم شعارا لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال. وعدّ الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.
مانشستر سيتي

السيتي يخطف الصدارة بفوز مثير في دوري الأبطال

خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا ثمينًا من نظيره دينامو زغرب الكرواتي، بهدفين نظيفين، سجلهما رحيم سترلينج، وفيل فودين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، في المقابل تجمد رصيد دينامو عند 3 نقاط في المركز الثاني، وجاء شاختار ثالثًا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الأخير حل فريق أتلانتا الإيطالي بدون نقاط.
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