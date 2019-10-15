شكوك حول لحاق «عمرو السولية» بمباراة الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

عمرو السولية

أثار عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكوك حول موقفه من خوض مباراة القمة المنتظرة أمام نظيره الزمالك، المُقرر إقامتها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق لاعب خط وسط الأهلي بمباراة الزمالك ولم يتم اكتمال شفائه بعد تعرضه لجزع في الرياط الخارجي لكاحل القدم. وكان طبيب الأهلي قد أكد، أن اللاعب أصبح جاهز من الناحية الطبية خلال الفترة الماضية.

وبعد أن انتظم عمرو السولية في مران الأهلي يوم الأحد الماضي، وشارك في الفقرة البدنية، إلا أنه اشتكى من ألام في مكان الإصابة، الأمر الذي أجبر طبيب الأهلي على إخبار رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء صعوبة مشاركة اللاعب في ودية الإعلاميين التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف. ووضع توماس بينكيل