صحة الإسكندرية: مدارس المحافظة آمنة من مرض «السحائي»

١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

مدارس الإسكندرية_أرشيفية

قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الإسكندرية، إن الحالة الصحية داخل مدارس الإسكندرية مستقرة وآمنة، نافيًا ما رددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وجود حالتي التهاب سحائي لتلميذتين في مدرستين بالإسكندرية، مضيفًا أنه بناء على بلاغ من التأمين الصحي بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة، إلى إحدى المستشفيات الخاصة، تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية، قد توجهت للطالبة لمناظرة حالتها الصحية.

وأضاف عثمان: «تبين أن المريضة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائي البكتيري عامي 2014، و 2016، بواسطة التأمين الصحي، وتم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب، وتم عمل بذل سائل النخاع الشوكي وسحب عينة دم لتحليلها حيث تبين سلبية العينة.وأكد على أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت