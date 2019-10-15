رياضة

اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
تأجيل مباراة القمة بتعليمات أمنية قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك، والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. — EFA.eg (@EFA) October
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عمرو السولية

شكوك حول لحاق «عمرو السولية» بمباراة الزمالك

أثار عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكوك حول موقفه من خوض مباراة القمة المنتظرة أمام نظيره الزمالك، المُقرر إقامتها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق لاعب خط وسط الأهلي بمباراة الزمالك ولم يتم اكتمال شفائه بعد تعرضه لجزع في الرياط الخارجي لكاحل القدم. وكان طبيب الأهلي قد أكد، أن اللاعب أصبح جاهز من الناحية الطبية خلال الفترة الماضية.
الجزائر‎

رياض محرز يقود الجزائر للفوز على كولومبيا

واصل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي مديره الفني، سلسلة نتائجه المبهرة، عقب التتويج ببطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال الفترة الماضية، وحقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب كولومبيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية، سجل بغداد بونجاح هدف التقدم لمحاربي الصحراء، فيما تكفل رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني والثالث لمنتخب بلاده.
دي خيا

«دي خيا» يتعرض للإصابة..وغموض موقفه من موقعة ليفربول

تعرض الحارس ديفيد دي خيا، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد الإنجلبيزي، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره السويدي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فريندز آرينا، ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وجاءت إصابة دي خيا في الدقيقة 59 من مباراة إسبانيا مع السويد، ليغادر أرضية الملعب وينزل بدلاً منه كيبا أريزابالاجا، وخرج الأول متأثرا بالإصابة لتثير الشكوك حول موقفه من خوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المُقبل.
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عمرو السولية

شكوك حول لحاق «عمرو السولية» بمباراة الزمالك

أثار عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكوك حول موقفه من خوض مباراة القمة المنتظرة أمام نظيره الزمالك، المُقرر إقامتها يوم السبت المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق لاعب خط وسط الأهلي بمباراة الزمالك ولم يتم اكتمال شفائه بعد تعرضه لجزع في الرياط الخارجي لكاحل القدم. وكان طبيب الأهلي قد أكد، أن اللاعب أصبح جاهز من الناحية الطبية خلال الفترة الماضية.
مران الاهلي

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الأهلي يكشف مصير ملعب مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مع نظيره نادي الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استاد القاهرة الدولي لاستضافة المباراة المنتظرة. وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي حتى الآن لم يستقبلوا أي خطابات رسمية أو اتصالات من اتحاد الكرة أو من الجهات الأمنية بشأن تحديد ملعب آخر لاستضافة المباراة.
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