اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

تحرير:أحمد سعيد ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».

تأجيل مباراة القمة بتعليمات أمنية قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك، والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. — EFA.eg (@EFA) October