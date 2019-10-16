جماهير الزمالك تحتفل بأبطال إفريقيا في مطار القاهرة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

يد الزمالك

استقبل عدد كبير من جماهير الزمالك، في مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق باللقب الإفريقى للمرة الثالثة على التوالي والـ12 في تاريخه، حيث وصلت البعثة، صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وشهد المطار حشدًا كبيرا من الجماهير، التي حضرت للاحتفال بأبطال إفريقيا، حيث اصطفت بطول صالة الوصول رافعةً صوتها بالغناء، ومع خروج بعثة الزمالك من الصالة، حملت الجماهير عددا من اللاعبيين على الأعناق.

وجهت جماهير الزمالك عدد من الرسائل والهتافات النارية التي اعتادوا ترديدها أثناء احتفالهم أبرزهم «أنصر يا رب الأبطال» و«أهم أهم أبطال أفريقيا أهم»، كما رددوا عدد من الهتافات الموجهة لنجوم الفريق.واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا

وجهت جماهير الزمالك عدد من الرسائل والهتافات النارية التي اعتادوا ترديدها أثناء احتفالهم أبرزهم «أنصر يا رب الأبطال» و«أهم أهم أبطال أفريقيا أهم»، كما رددوا عدد من الهتافات الموجهة لنجوم الفريق.



واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة (33-31)، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتدت إلى الأشواط الإضافية، حقق فيها الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.

