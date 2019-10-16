رياضة

جماهير الزمالك تحتفل بأبطال إفريقيا في مطار القاهرة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
يد الزمالك
يد الزمالك
استقبل عدد كبير من جماهير الزمالك، في مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق باللقب الإفريقى للمرة الثالثة على التوالي والـ12 في تاريخه، حيث وصلت البعثة، صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وشهد المطار حشدًا كبيرا من الجماهير، التي حضرت للاحتفال بأبطال إفريقيا، حيث اصطفت بطول صالة الوصول رافعةً صوتها بالغناء، ومع خروج بعثة الزمالك من الصالة، حملت الجماهير عددا من اللاعبيين على الأعناق.
وجهت جماهير الزمالك عدد من الرسائل والهتافات النارية التي اعتادوا ترديدها أثناء احتفالهم أبرزهم «أنصر يا رب الأبطال» و«أهم أهم أبطال أفريقيا أهم»، كما رددوا عدد من الهتافات الموجهة لنجوم الفريق.واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا
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أيمن يونس

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يهاجم الزناتي: «من أنت وما خبرتك!»

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفا على حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل، 19 أكتوبر الحالي، باستاد السلام، في موعد مباراة القمة المؤجلة. يذكر أن مباراة الزمالك والمقاولون كان من المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ولكن تم تأجيلها بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.
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حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
مرتضى منصور (1) (1)

كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

اشتعلت نار الفتنة بين الجماهير على موقعى التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، بعد التصريحات النارية التي خرج بها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وهو ما يشير إلى تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، خوفًا من وقوع كارثة جديدة بعد حادثتي "أحداث استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من المارد الأحمر في الأول من فبراير لعام 2012، والدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من القلعة البيضاء في الثامن من فبراير لعام 2015.
ميتشو

كيف هاجم نجوم الزمالك القدامى ميتشو؟

انقلبت جماهير الزمالك وبعض نجوم القلعة البيضاء السابقين على المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو"، بعد التعادل مع إف سي مصر. وانتقد فاروق جعفر، مدرب الزمالك الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية، طريقة إعداد ميتشو للمباراة، مؤكدا أنه اهتم بشكل زائد بلقاء الأهلي في الجولة المقبلة، ولكنه رفض فكرة إجراء تغييرات في الجهاز الفني وطالب بتوفير الاستقرار. وأكد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض كان بحاجة إلى حسم اللقاء مبكرا من أجل تحقيق الفوز على حساب إف سي مصر، مشيرا إلى أن الأبيض قادر على تصحيح المسار بشرط استعادة الروح القتالية.
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مرتضى منصور يحدد موعد رحيل الصربي ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لن يرحل عن الفريق إلا في نهاية الموسم، وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب تعادل فريقه مع إف سي مصر في الدوري الممتاز، أن ميتشو هو نفس المدرب الذي كان الجميع يشيد به منذ أقل من شهر، حين توج بكأس مصر، وأردف: "عقدت جلسة مع ميتشو بعد المباراة، لمعرفة أسباب الأداء الباهت والتعادل المؤسف، ووضعنا خطة لتصحيح المسار سريعًا، وأؤكد أنه لن يرحل إلا بنهاية الموسم".
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