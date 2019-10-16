رياضة

جماهير الزمالك تحتفل بأبطال إفريقيا في مطار القاهرة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
أبطال يد الزمالك في مطار القاهرة
أبطال يد الزمالك في مطار القاهرة
استقبل عدد كبير من جماهير الزمالك، في مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق باللقب الإفريقى للمرة الثالثة على التوالي والـ12 في تاريخه، حيث وصلت البعثة، صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وشهد المطار حشدًا كبيرا من الجماهير، التي حضرت للاحتفال بأبطال إفريقيا، حيث اصطفت بطول صالة الوصول رافعةً صوتها بالغناء، ومع خروج بعثة الزمالك من الصالة، حملت الجماهير عددا من اللاعبين على الأعناق.
وجهت جماهير الزمالك عددا من الرسائل والهتافات النارية التي اعتادوا ترديدها في أثناء احتفالهم، أبرزها «انصر يا رب الأبطال» و«أهم أهم أبطال إفريقيا أهم»، كما رددوا عددا من الهتافات الموجهة لنجوم الفريق. واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها
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أيمن يونس

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يهاجم الزناتي: «من أنت وما خبرتك!»

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفا على حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل، 19 أكتوبر الحالي، باستاد السلام، في موعد مباراة القمة المؤجلة. يذكر أن مباراة الزمالك والمقاولون كان من المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ولكن تم تأجيلها بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الزمالك يشارك في قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال

تلقى فريق نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" من أجل حضور قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تسحب القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 اكتوبر الحالي. ورفض جينراسيون الذى فاز ذهابًا على أرضه بنتيجة (2- 1) -ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات فى المسابقة القارية الأم منذ 2004- قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور يوم الأحد، مما دفع الحكم المالى محمدو كيتا إلى إطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة فى الثامنة مساء.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

شوبير يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيصدر قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، إذ أكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، على أن يتحدد بناءً على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات.
رينيه فايلر

تشكيل الأهلي المتوقع.. فايلر يختار القوة الضاربة

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بريش. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018، وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو من العام الماضي.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

قمة نارية بين الأهلي والزمالك في السوبر

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017- 2018 وكان يقوده فنيا حسام البدري، بينما يدخل الزمالك المباراة كونه بطلا لبطولة كأس مصر بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما في شهر مايو، العام الماضي.
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