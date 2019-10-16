جماهير الزمالك تحتفل بأبطال إفريقيا في مطار القاهرة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

أبطال يد الزمالك في مطار القاهرة

استقبل عدد كبير من جماهير الزمالك، في مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق باللقب الإفريقى للمرة الثالثة على التوالي والـ12 في تاريخه، حيث وصلت البعثة، صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وشهد المطار حشدًا كبيرا من الجماهير، التي حضرت للاحتفال بأبطال إفريقيا، حيث اصطفت بطول صالة الوصول رافعةً صوتها بالغناء، ومع خروج بعثة الزمالك من الصالة، حملت الجماهير عددا من اللاعبين على الأعناق.

وجهت جماهير الزمالك عددا من الرسائل والهتافات النارية التي اعتادوا ترديدها في أثناء احتفالهم، أبرزها «انصر يا رب الأبطال» و«أهم أهم أبطال إفريقيا أهم»، كما رددوا عددا من الهتافات الموجهة لنجوم الفريق. واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها

وجهت جماهير الزمالك عددا من الرسائل والهتافات النارية التي اعتادوا ترديدها في أثناء احتفالهم، أبرزها «انصر يا رب الأبطال» و«أهم أهم أبطال إفريقيا أهم»، كما رددوا عددا من الهتافات الموجهة لنجوم الفريق.



واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تفوقه في اللعبة وتربع على عرشها بعد أن أصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، بعدما حقق الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة (33-31)، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد، في كاب فيردي، بعد نهائي مصري خالص مثير امتد إلى الأشواط الإضافية، وحقق فيه الفارس الأبيض ريمونتادا مثيرة، ليتفوق الفريق المصري على نظيره فريق المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، حيث حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.

