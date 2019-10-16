محرز يتغنى باكتساح الجزائر ضد كولومبيا

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

الجزائر

تغنى رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، بالانتصار الكبير الذي حققه منتخب بلاده الجزائر، على حساب كولومبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنها مباراة لن تنسى، وذلك بعد تسجيله هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية، وسجل ثلاثية المحاربين كل من بغداد بونجاح في الدقيقة (15) ورياض محرز في الدقيقتين (20 و65)، وقال محرز في تصريحات صحفية: "انتظرنا جميعا خوض مثل هذا النوع من المباريات، واستطعنا السيطرة على اللقاء، وحققنا الفوز على خصم قوي، يعد من الأفضل في العالم حاليا".

وأضاف محرز: "الأجواء كانت استثنائية اليوم بملعب بيار موروا، كنا نريد رؤية ما نستطيع فعله أمام 40 ألفا من أنصارنا، وكان أمرا رائعا حقا أن نهديهم الفوز، أعتقد أنهم الآن في قمة الفخر بمنتخب بلادهم". وواصل: "بإمكانك رؤية أن هذا يعني لنا الكثير، نحن لا نستسلم أبدا، دائما نريد مواصلة القتال لتحقيق الانتصارات،

وأضاف محرز: "الأجواء كانت استثنائية اليوم بملعب بيار موروا، كنا نريد رؤية ما نستطيع فعله أمام 40 ألفا من أنصارنا، وكان أمرا رائعا حقا أن نهديهم الفوز، أعتقد أنهم الآن في قمة الفخر بمنتخب بلادهم".



وواصل: "بإمكانك رؤية أن هذا يعني لنا الكثير، نحن لا نستسلم أبدا، دائما نريد مواصلة القتال لتحقيق الانتصارات، لأننا نعلم أن هذا يعني الكثير للشعب الجزائري".



واختتم: "كنا سعداء جدا بخوض المباراة على الأراضي الفرنسية، فالعديد من اللاعبين ترعرعوا هنا، وأنا من بينهم، لقد كانت مباراة للتاريخ، ولن ننسى هذا اليوم أبدا".



يذكر أن المنتخب الجزائري تمكن الصيف الماضي، من التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، تلك البطولة التي استضافتها مصر على أرضها.