رياضة

محرز يتغنى باكتساح الجزائر ضد كولومبيا

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
الجزائر
الجزائر
تغنى رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، بالانتصار الكبير الذي حققه منتخب بلاده الجزائر، على حساب كولومبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنها مباراة لن تنسى، وذلك بعد تسجيله هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية، وسجل ثلاثية المحاربين كل من بغداد بونجاح في الدقيقة (15) ورياض محرز في الدقيقتين (20 و65)، وقال محرز في تصريحات صحفية: "انتظرنا جميعا خوض مثل هذا النوع من المباريات، واستطعنا السيطرة على اللقاء، وحققنا الفوز على خصم قوي، يعد من الأفضل في العالم حاليا".
وأضاف محرز: "الأجواء كانت استثنائية اليوم بملعب بيار موروا، كنا نريد رؤية ما نستطيع فعله أمام 40 ألفا من أنصارنا، وكان أمرا رائعا حقا أن نهديهم الفوز، أعتقد أنهم الآن في قمة الفخر بمنتخب بلادهم". وواصل: "بإمكانك رؤية أن هذا يعني لنا الكثير، نحن لا نستسلم أبدا، دائما نريد مواصلة القتال لتحقيق الانتصارات،
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أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

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مرتضى منصور يهاجم الزناتي: «من أنت وما خبرتك!»

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رياض محرز يقود الجزائر للفوز على كولومبيا

واصل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي مديره الفني، سلسلة نتائجه المبهرة، عقب التتويج ببطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال الفترة الماضية، وحقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب كولومبيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية، سجل بغداد بونجاح هدف التقدم لمحاربي الصحراء، فيما تكفل رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني والثالث لمنتخب بلاده.
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صدمة.. نجم إنتر ميلان يغيب عن الملاعب 3 أشهر

أكد رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، أن أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء فترة المعسكر الدولي. وأُصيب سانشيز، في الشوط الثاني من مباراة تشيلي الودية مع كولومبيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي في أليكانتي، واستُبدل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، وقال الاتحاد التشيلي إن اللاعب تعرض لخلع في أوتار كاحله الأيسر، لكن "رويدا" صرح منذ ذلك الحين بأن اللاعب قد لا يعود إلى المباريات حتى العام الجديد إذا قرر إنتر مواصلة علاجه بالجراحة.
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الإيجار سلاح اتحاد الكرة لتطبيق الـ«VAR» في الدوري

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غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
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